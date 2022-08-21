航警局長：藍委不讓接近被害人 何來不尊重意願強帶走

三名國民黨立委十八日自柬埔寨帶回一名被害人，在機場與航警爆發衝突；航警局長鄭明忠昨受訪表示，立委不讓警方接近被害人，警方根本沒有機會接觸到對方，何來強行帶走人之說。（資料照）

2022/08/21 05:30

記者邱俊福／專訪

國民黨籍立委吳斯懷、鄭正鈐、洪孟楷，十八日從柬埔寨協助帶同十九歲陳姓被害人返台，因陳男家屬先前已報案，警方有保護被害人及追溯犯罪集團的需求，航警人員前往機場空橋欲接觸被害人，告知辦案之需，卻遭到立委阻撓，隔天藍營甚至把阻警事件，反指稱是航警要強行帶走被害人。航警局局長鄭明忠昨天受訪表示，整個過程是立委不讓警方接近陳男，警方根本沒有機會接觸到對方，問不到被害人有無意願配合調查，怎麼會有不尊重對方意願的問題，又何來欲強行帶走人的情形。

告知須了解被害經過

遭阻撓還拗成警硬帶人

鄭明忠受訪說，人口販運案件幕後都有犯罪集團，為保護陳的安全，當天接獲通報後，為避免從入境室經過航廈時有安全疑慮，便和中華航空公司協調，由華航幹部先到機艙向陳轉達說明，在其意願下麻煩請他到空橋，由警方協助帶他搭乘防疫計程車赴林口集中檢疫所。

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結果，三立委走到空橋，鄭正鈐就問：「為什麼要帶人？」他出示證件告知是航警局長，向立委表達因調查人口販運案，須帶同陳男到集中檢疫所，除了居家隔離，也可了解被害經過；鄭正鈐回應，陳的家屬已訂好防疫旅館。

鄭明忠說，當時他詢問立委可否徵詢一下陳的意願，但吳斯懷反稱「上面長官派你們來的」，此時在機艙欲下飛機的其他旅客鼓譟，三立委退回機艙，航警、華航人員則退到空橋兩側。

洪孟楷「上面交代」說

事實是出自吳斯懷口

待其他旅客都走過空橋後，鄭正鈐、吳斯懷在陳男兩旁，手臂各夾著陳的手臂呈保護狀，洪孟楷走在後面步出機艙。

此時他又詢問立委：「可否代為查詢家屬訂的防疫旅館在哪？」鄭正鈐使用手機查詢，出示已訂旅館的資料給他看；由於已訂好防疫旅館，不須再送檢疫所，加上立委不欲警方接近陳男，因此讓立委帶陳離去，現場警方則通報屏東縣警局接續偵辦。

對於洪孟楷指稱，航警局「沒講過要偵查」、還提及「上面交代」，鄭明忠說，這都不是事實，當時他詢問鄭正鈐：「能不能讓我們徵詢被害人意願？」此時吳斯懷回應：「是誰派的，一定是上面長官派你們來的。」他僅回答「這是我們的職責所在」，並向立委強調「必須要了解被害經過」，了解被害經過屬偵查的一部分，已是在告知他們警方是要「偵查」。

鄭明忠說，他從頭到尾都是要詢問陳男有無意願配合調查，但立委不讓警方接近，現場氣氛不佳，以致始終沒有機會，沒有不尊重意願的問題，警方所為都是基於陳的安全考量。

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