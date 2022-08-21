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    警署：航警一切合法 未侵犯人民基本權利

    警政署昨天表示，航警局基於人口販運被害人的安全、鑑別身分與防疫，請入境的被害人說明，合乎法律程序，無侵犯人民基本權利。（資料照）

    警政署昨天表示，航警局基於人口販運被害人的安全、鑑別身分與防疫，請入境的被害人說明，合乎法律程序，無侵犯人民基本權利。（資料照）

    2022/08/21 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕國民黨吳斯懷等三名立委，十八日前從柬埔寨協助帶同陳姓被害人返台，結果在桃園機場空橋與航警局人員起爭執，國民黨及藍媒質疑警方說法數變、侵犯人民基本權利。警政署昨天表示，航警局基於人口販運被害人的安全、鑑別身分與防疫，請入境的被害人說明，合乎法律程序，也是預防被害、預防犯罪的一環，並無侵犯人民基本權利。

    警政署表示，近期國人求職時被騙赴海外工作，在境外遭受暴力、拘禁或販運等犯罪行為對待，經查緝發現多起案件，都與國內人口販運、詐騙集團及幫派組合有關，為了積極營救受困國外的被害人，以及清剿黑道幫派與當地不法分子，當事人第一時間的證詞極為重要。

    陳姓被害人的案件，已由家屬向屏東縣警察局報案，並報請屏東地檢署指揮在案。

    警政署強調，高檢署檢察長張斗輝前天也表示，警方在機場基於執行職權，依法對受騙的國人，進行人口販運被害人的身分鑑別程序，詢問被害情形並釐清相關案情，加上已查知有國內幫派組織涉入人口販運，有必要保護被害人的人身安全，對被害人進行訊問、保護等必要的辦案程序，並協助儘速完成檢疫，所有過程皆合乎法律程序。

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