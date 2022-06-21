這款莽夫劣父！／縱火燒妻兒未成 還嗆燒第2次

台中地檢署。（資料照）

2022/06/21 05:30

不斷家暴 又不滿家人聲請保護令

〔記者許國楨／台中報導〕台中市四十六歲張姓男子有多次家暴前科，他不滿家人聲請保護令，竟在今年元宵節趁妻兒三人在樓上睡覺，於一樓客廳縱火，幸張妻發現叫醒二子自陽台往鄰居家逃生，三人才逃過死劫，未料張男落網還嗆「沒有燒成功，會再燒第二次」，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌將張男提起公訴。

檢方依殺人未遂罪嫌 提起公訴

起訴指出，張男與妻子育有二子，同住台中市太平區一棟透天厝，但與家人相處不睦，過去有多次家暴紀錄，包括二○一九年七月不滿家人停掉有線電視，持鐵鎚砸毀電視；去年二月間，要求兒子接送他返回住處，還恐嚇「不來就放火燒房子」，長子接他返家後，就破壞長子機車與門口盆栽；去年五月間，張酒後再度砸毀長子機車與監視器。

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妻兒受不了張男家暴行為，向台中地院聲請暫時保護令獲准，同年底擔心張男又據此為由滋事，今年初向法院聲請撤銷獲准，未料張男得知後仍懷恨在心，今年二月十五日下午一時許，張男明知妻子與長子、次子因元宵節在市場擺攤後疲累，在住處二、三樓房間休息、睡覺，竟持打火機點燃一樓客廳的紙袋、垃圾桶內衛生紙、鞋櫃塑膠袋與紙袋等物品縱火，還以殺蟲劑助燃，導致一樓起火延燒、冒出濃煙。

張妻聽到一樓有燃燒聲響，經由監視器發現客廳一片火海，趕緊叫醒兩子，先由次子爬窗戶到鄰居住處求救，鄰居再以二樓陽台供張妻及長子爬到鄰居家，母子三人逃過一劫，警消到場滅火，張妻等人指證是張男縱火，警方同日深夜十一時許逮捕張，當時張還嗆「放第一次，會再放第二次」、「我兒子我想讓他死」、「沒燒成功也會去殺了妻子及兒子」等語，訊後被移送法辦。

該案審理期間，張男辯稱當時因服用了很多安眠藥，意識很模糊，沒有殺害妻兒的意思，但檢方根據被害人、警員證詞、住處監視器、火災原因調查鑑定書等證據，認定當時張男精神狀況良好，未顯疲態，而且在警詢時，說話大聲具攻擊性，不採信其辯詞，依法起訴。

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