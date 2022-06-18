連鎖教父吸金逾億 判刑6年定讞

美生牙醫集團負責人蔡惟新被判刑6年定讞。（資料照，記者張文川攝）

2022/06/18 05:30

〔記者張文川／台北報導〕牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長蔡惟新，被控於二○一二至一三年間對外銷售美生牙醫的未上市股票，卻未實際繳納股款，得手一點四億元中飽私囊。高等法院依違反公司法、刑法詐欺取財等四罪，將蔡男判刑六年、追徵沒收犯罪所得一億零六二四萬元，並沒收美生數位科技醫務管理公司的不法所得三四八八萬元；最高法院認為高院判決無誤，駁回上訴定讞，蔡男須入獄。

蔡惟新 曾上多個電視節目宣傳

蔡惟新曾在北台灣擁有五間連鎖牙醫診所，一度標榜「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」，蔡對外自稱是「連鎖教父」，上多個電視節目宣傳，二○一四年宣稱年營業額將突破五億元，預計同年第二季股票上櫃，藉以吸引民眾投資。

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實則二○一二年間蔡惟新即周轉不靈，透過盤商兜售美生的未上市股票，每張股票賣價五萬五千元，但收到的股款未實際繳納股權，而是放入口袋。二○一五年間，蔡與盤商起糾紛，調查局接獲檢舉蔡男違法的線報，報請北檢指揮調查，查出蔡惟新違法挪用股款，未繳納公司應收股款，違反公司法與詐欺罪。

一審台北地院將蔡男判刑三年十月，另依侵占罪判五月徒刑、可易科罰金。二審高院撤銷改判，認為被告違反兩件公司法，各判一年六月、一年十月，兩件詐欺取財罪則各判一年、一年八月，總刑期六年，同時沒收蔡男與美生數位科技醫務管理公司的不法所得；最高法院認同二審判決，駁回蔡男上訴確定。

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