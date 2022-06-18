為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    連鎖教父吸金逾億 判刑6年定讞

    美生牙醫集團負責人蔡惟新被判刑6年定讞。（資料照，記者張文川攝）

    美生牙醫集團負責人蔡惟新被判刑6年定讞。（資料照，記者張文川攝）

    2022/06/18 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長蔡惟新，被控於二○一二至一三年間對外銷售美生牙醫的未上市股票，卻未實際繳納股款，得手一點四億元中飽私囊。高等法院依違反公司法、刑法詐欺取財等四罪，將蔡男判刑六年、追徵沒收犯罪所得一億零六二四萬元，並沒收美生數位科技醫務管理公司的不法所得三四八八萬元；最高法院認為高院判決無誤，駁回上訴定讞，蔡男須入獄。

    蔡惟新 曾上多個電視節目宣傳

    蔡惟新曾在北台灣擁有五間連鎖牙醫診所，一度標榜「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」，蔡對外自稱是「連鎖教父」，上多個電視節目宣傳，二○一四年宣稱年營業額將突破五億元，預計同年第二季股票上櫃，藉以吸引民眾投資。

    實則二○一二年間蔡惟新即周轉不靈，透過盤商兜售美生的未上市股票，每張股票賣價五萬五千元，但收到的股款未實際繳納股權，而是放入口袋。二○一五年間，蔡與盤商起糾紛，調查局接獲檢舉蔡男違法的線報，報請北檢指揮調查，查出蔡惟新違法挪用股款，未繳納公司應收股款，違反公司法與詐欺罪。

    一審台北地院將蔡男判刑三年十月，另依侵占罪判五月徒刑、可易科罰金。二審高院撤銷改判，認為被告違反兩件公司法，各判一年六月、一年十月，兩件詐欺取財罪則各判一年、一年八月，總刑期六年，同時沒收蔡男與美生數位科技醫務管理公司的不法所得；最高法院認同二審判決，駁回蔡男上訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播