輪胎行小老闆 燒死全家8人// 迷線上博弈、爭家產 埋惡火

新竹市東大路經營廿多年的正義輪胎行，前天深夜遭屋主次子陳彥翔縱火，釀成包括自己妻兒在內的8名大人小孩命喪火窟。（記者洪美秀攝）

2022/06/17 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕在新竹市東大路一段經營廿多年的正義輪胎行，前天深夜遭屋主卅一歲次子陳彥翔縱火，釀成包括自己妻兒在內的八名大人小孩命喪火窟。親友與鄰居表示，陳嫌沉迷線上博弈遊戲，有財務問題，向父親要不到錢常發生爭執，並認為父親偏心，與父親談分家產的問題時談不攏，當晚與父親爭吵後情緒失控，縱火釀成悲劇。

要不到錢常起爭執 認為父親偏心

檢警調查，當晚陳嫌開車到鄰近加油站買汽油，回家後往一樓門口潑灑，用打火機點菸擲下菸蒂，引燃四部機車，加上輪胎行內堆滿易燃物，火勢瞬間延燒。人在一樓的陳父目擊次子縱火，衝上前攔阻已來不及；據稱陳嫌發覺事情搞大，想衝入屋救人，被烈火擋下及遭攔阻。

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罹難的四名大人、四名小孩為陳嫌五十六歲母親、廿八歲妹妹、卅四歲妻子與自己三到七歲不等的兩男一女共三名兒女、二十八歲大嫂及其一歲女兒。陳父深受打擊，在現場不斷喃喃自語，直說「怎會這樣？」陳父告訴檢警，次子前晚與媽媽為了洗碗的事爭吵，陳父並提及逆子要錢沒要到。

買汽油潑一樓門口引燃 瞬間大火

檢警消勘驗現場研判，因鐵皮屋輪胎行大門被火封住出路，屋內八人先被濃煙嗆暈再燒成焦屍，支撐二樓地板的鋼架也燒得軟化，遺體從二樓掉落一樓地面。

鄰居說，陳嫌不滿陳父分配家產的安排，父子也為了輪胎行是否參與都更的事意見不合。自己也遭嗆傷的陳嫌，還在醫院插管治療，無法製作筆錄，全案起因與相關案情須再釐清。

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