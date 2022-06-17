自由日日shoot》給錢創業 陳彥翔嫌不夠 父心寒︰要他打理店面 愛做不做

新竹輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成8死慘案。 （記者洪美秀翻攝）

2022/06/17 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕是什麼深仇大恨，讓逆子陳彥翔以形同滅門的殘酷手法，縱火燒死摯愛家人？

據轉述，陳父昨在殯儀館處理後事時，曾對前來關心的家屬說，去年底兩老原本要買六百八十萬元的房子，後來因故沒有買成。他拿五十萬元給次子陳彥翔，要他出去弄一間店面創業，但次子卻嫌不夠，後來將輪胎店交給他打理，但他卻愛做不做。語氣中有所抱怨，也似乎透露出陳嫌的性格。

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警方︰陳無飲酒 非毒品人口有前科

警方調查，縱火時陳彥翔並未飲酒、也非毒品人口，但有詐欺、竊盜及毀損等前科。

陳彥翔是汽修科畢業，與家中經營的輪胎行也算相關，算是學有專長，曾外出工作一段時間，後來又回家幫忙，平常在家裏幫忙為客人換輪胎，卻疑因與家人經營理念不合，案發當晚與家人為了要錢的事口角，而心生不滿縱火燒自己家。

鄰居說，陳嫌平常為人算客氣，曾在外工作，這幾年回家幫忙，因經營理念不同，與爸爸有些口角，但家人感情還算和睦。

鄰居說，這家輪胎行已在地方經營多年，陳嫌和客人互動算不錯，前天才去輪胎行話家常，陳嫌待人算客氣，有抽菸習慣，但身材較瘦弱，沒想到會釀出大禍。

據了解，這家輪胎行，網路評論有五顆星評價，網友也對師傅的維修效率與技術表示肯定，且有到府服務，評價算高。

當地里長說，他跟輪胎行老闆夫婦關係不錯，常去聊天，印象中老闆家人之間應沒有不合，但難免父子間有小摩擦，陳彥翔人算客氣，沒想到竟發生這樣的悲劇。

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