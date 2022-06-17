自由日日shoot》翁仁賢翻版／在唯一出口縱火 法界︰恐判死

新竹輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成8死。 （記者洪美秀翻攝）

2022/06/17 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新竹市輪胎行第二代陳彥翔前天縱火，造成全家三代八死一傷慘劇，幾近滅門，凶殘手段與桃園翁仁賢六年前小年夜縱火，奪走一家六命如出一轍，翁最終被判死刑定讞，已槍決伏法。律師周武榮認為，陳潑汽油就已顯露縱火犯意，且在全家唯一逃生出口處縱火，也有殺人犯意，依翁仁賢前例，在無精神疾病情況下，事後若無悔悟，或家屬原諒，陳很可能被判處死刑。

陳彥翔到案後供稱，潑汽油只是想嚇父親，但在與父親爭執時，叼在口中的菸不慎落地引燃火勢，他也想衝入火場救妻、兒，但火勢太大進不去，他自己也因此被燒傷。

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對此，律師周武榮認為這只是片面辯詞，法院應不致採信，陳潑汽油就已顯露縱火犯意，明知地上有汽油還點菸，即可認定有放火的故意，且在全家唯一逃生出口處縱火，也有殺人犯意，法院應會論以八件殺人罪、一件殺人未遂罪，而他是否一度有意衝入火場救人，須依現場目擊者證詞，和可能存在的影像證據來證明，不是凶嫌說了算。

翁仁賢縱火案發生於二○一六年二月七日小年夜，桃園龍潭翁家中排行老么、時年五十一歲的翁仁賢因工作不順，覺得父母偏心，為宣洩不滿情緒，當晚預先買好廿公升汽油，趁家人正在圍爐不備之際，於三合院潑灑汽油燒車，阻斷逃生路線，再返回屋內對親人潑汽油、點火，一把惡火使八旬父母、外籍看護、三哥的廿餘歲龍鳳胎兒女和嫂嫂等六人命喪火窟，另有四親人重度燒傷，翁仁賢逃逸五天後被捕。

法院審理期間翁仍態度囂張，答辯稱「算他們倒楣，只有看護被燒死很無辜」，數度鬼叫、坐在地板上大鬧法庭，還辱罵到庭哥哥，對媒體鏡頭比中指，歷審都判死刑，二○一九年死刑定讞，隔年四月一日在台北看守所伏法。

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