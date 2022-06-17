《涉圖利建商3億多元》前中和市長邱垂益與議員子被起訴

2022/06/17 05:30

〔記者王定傳、翁聿煌、溫于德／新北報導〕新北市升格改制前的國民黨藉中和市長邱垂益，涉嫌夥同兒子、新北市議員邱烽堯，與前中和市民代表會主席呂禮旺、副主席馬兆玲入股美聯開發公司，違法將安樂公有市場內約三一八坪的土地辦理標售，低估土地價格並以「現況不點交」方式排除其他建商參與，再安排攤商遷移，圖利金額三億九八一萬餘元，新北地檢署昨天依貪污治罪條例的圖利罪嫌起訴邱垂益等五人。

議員邱烽堯︰有信心證明清白

邱垂益等人均否認犯行，檢方對邱烽堯聲稱，建商同意讓攤販獲得部分位置，事後雖未兌現承諾，但後來幫攤販找到停車場也是安置等，檢方斥責邱垂益父子為私利而違法標售市有地，導致攤販失去生計，認為邱氏父子沒有悔意，請法院對兩人從重量刑。

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邱烽堯昨天表示，這是十多年前的舊案，當時檢方就以不起訴偵查終結，沒想到今年底選舉要到了，又被有心人拿出來檢舉炒作，他有信心會在法院證明父親和自己的清白。地方人士指出，安樂市場當時沒落、營運不佳，加上市公所財源短絀，因此提交市代會審議通過，出售市有地挹注財源。

淡水警涉向嫌犯勒索被判刑

另外，淡水警分局廿六歲偵查員蔡至恩與胞兄蔡至儒，向涉及性騷擾案的許姓嫌犯勒索六十萬元，保證「之後就沒事了」，得手十萬元後被揭發。士林地方法院昨天宣判蔡至恩有期徒刑十二年二月，褫奪公權六年，犯罪所得沒收；蔡至儒也判刑六年，褫奪公權三年，全案仍可上訴。

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