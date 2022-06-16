北市議員潘懷宗詐領333萬助理費 緩刑5年

新黨台北市議員潘懷宗。（資料照）

2022/06/16 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗因「為民服務費」不敷使用，與辦公室主任陳玉臺利用四名人頭詐領「公費助理補助費」，十年來犯罪所得三三三萬多元，士林地院考量兩人認罪，並繳回全部犯罪所得，昨依貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，分別判潘、陳各二年徒刑，緩刑、褫奪公權均五年，另要分別支付公庫五十萬元、卅五萬元。

四名認罪人頭部分，陳玉臺胞姊、陳的侄兒（一對母子），均判刑二年，緩刑、褫奪公權同樣三年，各支付公庫十五萬元；李、沈兩名員工均處一年九月，緩刑、褫奪公權均二年，各支付公庫十萬元、五萬元。全案可上訴。

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判決指出，「公費助理補助費」是由台北市議會編列預算支付給確實擔任公費助理的人，並非議員薪資；北市議會另會編列預算支付議員每月兩萬元「為民服務費」，供議員支應職權行使相關費用。兩項費用的支給依據與用途均不同。

潘懷宗卻因紅白包、買禮物贈送給里長等為民服務費不敷使用，指示陳玉臺找來陳家親戚及在陳所經營鐘錶店的李、沈等兩名員工，擔任四名人頭，分別在二○一○年九月至二○二一年二月二日案發為止，四度詐領助理補助費共三三三萬多元。

士院昨宣判，認定潘懷宗自二○○二年至今長期擔任北市議員，在社會上具有相當知名度，也領有國家給予的優渥薪資，本應恪遵法令，應守法循矩謀求公益，對於申報助理費更應嚴格自我要求，不應詐領公費助理補助費。

然而，潘懷宗卻僅因選民服務費不足，以虛報助理薪資方式詐領公費助理費，但士院考量潘等人承認犯行，並繳回全部犯罪所得，依法判刑同時給予緩刑機會。

潘懷宗委任律師魏憶龍昨天說，潘身體狀況欠佳，若檢察官不上訴，對潘的健康會有幫助。

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