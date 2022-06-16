警察節傳憾事 兩地年輕男警舉槍自戕

花蓮警分局昨天凌晨傳出警員持槍自戕的憾事。 （記者王錦義攝）

2022/06/16 05:30

〔記者王錦義、蔡彰盛／綜合報導〕昨天是警察節，新竹與花蓮兩地連續傳出年輕警員持槍自戕憾事！

花蓮警分局軒轅派出所才到職三個月的廿五歲林姓警員昨天服二到四點巡邏勤務，於三點五十五分獨自步行到分局後方車棚旁空地，持配槍朝頭部開槍射擊，送醫不治。

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花蓮 出事前仍與同仁吃宵夜

警方指出，林員勤餘居住分局四樓宿舍，生活作息正常，平日個性安靜、較少主動與同事交談，出事前仍與同仁共用宵夜，未有任何異常；經鑑識人員採證未發現遺書或其他資訊，全案報請檢察官相驗。

同樣是廿五歲的國道公路警察局第六大隊竹林分隊柯姓警員十四日凌晨在國道舉槍自戕，目前還在加護病房；有基層警員透露柯員遭到一名小隊長霸凌，除了叫他掃落葉外，還調閱駐地監視器要大家「觀摩」柯員掃地模樣，更曾在民眾面前羞辱他；還有其他隊員被該小隊長罵「米蟲」、「垃圾」。

新竹 曾透露無法挽回女友

國道第六大隊對此發布聲明表示，經調查當事人日記與同事對話內容，及其返回高雄家中向母親透露與女友分手無法挽回。另柯員因初任警察三年，尚在學習階段，工作表現平平，縱使分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，經查，尚無職場霸凌情事。

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