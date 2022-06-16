創桃機紀錄／越配揪情夫父子闖關 8皮箱塞滿1億大麻花

桃園機場海關查獲最大宗的毒品闖關案件，一三六點七九公斤的二級毒品大麻花，黑市價近億元。（記者朱沛雄攝）

2022/06/16 05:30

〔記者姚介修／台北報導〕一名李姓越南配偶被販毒集團利誘充當運毒交通，她與台灣蔡姓情夫與其子，還有姐妹一行四人，每人二十萬元代價，今年四月間由加拿大用八個大行李箱夾帶一三六點七九公斤、黑市價約一億的大麻花企圖闖關，當場被海關查獲，這也是桃園機場海關查獲最大宗的毒品闖關案件。

囂張！行李箱只擺毒品

這四人非常大膽，近一三七公斤的毒品竟毫無遮掩，就大剌剌的擺在行李箱，無疑擺明對海關說「你來抓我」，八卡大行李箱內行除了只有以每包一公斤多以塑料袋包裹的二級毒品大麻花外，完全沒有其他的物品，可說囂張至極。

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旅遊運毒團 一人代價廿萬

據了解，這四名運毒嫌犯拿台灣護照、組「加拿大七日旅遊運毒團」是在今年三月三十日出發，運毒團的首腦是已經取得台灣護照的李姓越南配偶，她與加拿大的同鄉接洽，以每人二十萬元代價夾帶毒品，再加上來往加拿大的機票、吃、住、玩樂都是同鄉包辦，在回台灣時，就將八個已經裝好大麻花毒品的託運行李箱交給他們帶回，抵達台灣後會有人以電話聯絡交付，未料，在抵達時就遭海關查獲。

替兒還債 情夫悔不當初

據調查，李女找了也是台灣新住民的越南同鄉，以及李女的台灣情夫、蔡姓男子及蔡男的兒子共同運毒。蔡姓男被查獲後相當懊悔，他說主要是兒子欠了地下錢莊的債務，為了替兒子還債才鋌而走險，全案在四月八日查獲，當天偵訊後就移送桃園地檢署偵辦，經過兩個多月才在昨天公佈。

根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

李姓越南配偶組的「加拿大七日旅遊運毒團」四人帶八個大行李箱回台，裡面大剌剌的擺滿大麻花，無其他物品。（記者朱沛雄攝）

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