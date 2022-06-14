偷釣國寶魚 白目PO網 野保法首例 運將起訴

國寶魚櫻花鉤吻鮭遭偷捕，嫌犯還po網炫耀。（警方提供） 國寶魚櫻花鉤吻鮭。 （雪管處提供） 台幣兩千元面額鈔票，背面印的就是櫻花鉤吻鮭。 （取自中央銀行新臺幣介紹網頁）

2022/06/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經營九人座巴士載客為業的五十五歲吳姓男子，到台中市和平區南湖溪，以釣具非法獵捕台灣瀕臨絕種的「國寶魚」櫻花鉤吻鮭兩尾，並將相片PO到臉書炫耀其「戰果」，被警政署保七總隊第五大隊查獲，全案依涉嫌違反野生動物保育法函送法辦，台中地檢署已將吳男起訴。這是野生動物保育法實施三十三年以來，非法捕捉櫻花鉤吻鮭被法辦的首例！

保七總隊第五大隊指出，吳男五月間在臉書社群分享他至台中市和平區南湖溪垂釣「戰果」，警方網路巡邏赫然發現，懷疑是有「國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭，進一步請專家確認無誤後，通知吳男到案說明。

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警方網路巡邏發現 函送吳男

吳男供稱，平日開九人座巴士載客為業，當時載著一群釣客前往南湖溪下游釣魚，自己也跟著釣，「不小心」釣上來兩尾櫻花鉤吻鮭，拍照後就將國寶魚放生回溪流，他並不知是櫻花鉤吻鮭。但警方不採信他的說法，全案函送台中地方檢察署偵辦。

雪管處指出，櫻花鉤吻鮭成魚約三十公分長，基本體色如深綠松石，腹部銀色，沿身體兩側有九個垂直橢圓形的深色斑點，和十一到十三個較小黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，很容易辨認。

最重可判5年 罰百萬

保七總隊第五大隊與雪霸國家公園管處呼籲，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，民眾切勿非法獵捕、宰殺及騷擾該棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上、一百萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖。

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