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    毅傳媒爆苛扣薪資 負責人遭囚會議室痛毆

    毅傳媒黃姓負責人遭囚禁在公共會議室六小時，密電妻報警才脫困。 （記者闕敬倫翻攝）

    毅傳媒黃姓負責人遭囚禁在公共會議室六小時，密電妻報警才脫困。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/06/11 05:30

    驚恐六小時 密電妻求救

    〔記者闕敬倫、陳永吉／台北報導〕台北市內湖路網媒「毅傳媒」驚爆私行拘禁鬥毆案，四十六歲的毅傳媒黃姓負責人被控藉故苛扣薪資，黃男的友人孫男本月七日率九名黑衣人，與黃男在四樓的公共會議室談判，爆發口角和拳腳衝突，黃男遭囚禁在會議室長達六小時，直到黃妻接獲丈夫密電求救，經報警才脫困；警方逮捕孫男等十人，依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

    負責人：薪資須向總公司申請

    警方調查，孫男等人指控，分公司薪資是由黃男先向總公司請款再發放，懷疑居間的黃男藉故苛扣薪資，本月七日下午三點與黃男在公司所在大樓的公共會議室談判，黃男解釋薪資須向總公司申請，他無法立即答覆，談判破局。

    警逮十人 兩造互控傷害

    孫男等十人不准黃離去，還出拳腳推打，黃男不甘示弱回擊，但不敵對方人數優勢，遭囚禁於會議室，期間黃男趁機以手機密訊妻子幫他報警。

    當晚八點警方到場，見多人站在會議室外，先登記個人資料後放行，隨後發現黃、孫兩人在會議室內，黃男多處擦挫傷，這時黃妻也趕達，警方確認孫男等人涉私行拘禁黃男，當場逮捕孫男，八日凌晨陸續帶回其餘九人，兩造互控傷害，詢後移送士林地檢署。

    案發的四樓會議室屬公共設施，同樓層有多家公司；毅傳媒的辦公室，緊鄰聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的宣捷幹細胞生技公司，一度被誤傳發生囚禁毆打地點是在該公司。

    宣昶有昨回應表示，此事與宣捷幹細胞生技公司無關，發生事情的地方是在毅傳媒，是因為前任經營者積欠很多費用，現在毅傳媒也在積極的解決；宣昶有強調，現在毅傳媒負責人並不是他，所以跟他並無關聯。

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