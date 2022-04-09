為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    猥褻多名女童 狼師張博勝跑了

    狼師張博勝未入監服刑，南檢發布通緝。（記者王捷翻攝）

    狼師張博勝未入監服刑，南檢發布通緝。（記者王捷翻攝）

    2022/04/09 05:30

    〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕曾獲優良教師的狼師張博勝，被控拍攝、觸摸多名國小女童私處，監察院認為被害人高達卅多名，但涉案影像沒被起獲，且他只承認一件，最高法院判刑四年十月確定，但狼師未入監服刑，南檢發布通緝，人本教育基金會昨表示，張博勝再犯率很高，至今流竄兩個半月，會不會還有人受害不得而知，請警察加油、亡羊補牢；南市警局回應，積極查緝中。

    判刑未入監 南檢發布通緝

    張博勝在校服務廿多年，被控以「健康教育」為由，拍攝、觸摸多名女童私處，並強迫一起觀看他的「作品」。

    三、四年前，人本教育基金會接到一名被害者投訴，經檢警介入調查，發現被害人數如滾雪球般越來越多。經歷審調查，因涉案影像沒被起獲，且張博勝不認罪，最後只承認猥褻一名女童十次，台南高分院以加重強制猥褻罪，合併判四年十月徒刑，去年十一月最高法院駁回上訴定讞。

    不料張博勝卻人間蒸發，也沒如期到南檢報到服刑，有被害者家屬到張的老家探訪，發現已人去樓空，相當氣憤，今年一月廿六日，南檢發布通緝，但張男至今已逃亡兩個半月。

    監察院兩年前調查後認為，被害人高達卅多名，且認為學校隱匿不報，然而最終卻只有少數受害人願意出面提告，讓人本認為，隱藏的黑數可能更多。

    監察院兩年前通過糾正案，確認學校隱匿狼師張博勝猥褻案，台南地院今年三月判決，學校應給付受害人及家屬共一四五萬元的國家賠償，受害者的律師曾友俞呼籲，南市府放棄上訴，否則每次開庭等同在受害者的傷口撒鹽，並應趕快將張博勝緝捕歸案。南市教育局表示，會研議適切作為，以充分保障被害人權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播