猥褻多名女童 狼師張博勝跑了

狼師張博勝未入監服刑，南檢發布通緝。（記者王捷翻攝）

2022/04/09 05:30

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕曾獲優良教師的狼師張博勝，被控拍攝、觸摸多名國小女童私處，監察院認為被害人高達卅多名，但涉案影像沒被起獲，且他只承認一件，最高法院判刑四年十月確定，但狼師未入監服刑，南檢發布通緝，人本教育基金會昨表示，張博勝再犯率很高，至今流竄兩個半月，會不會還有人受害不得而知，請警察加油、亡羊補牢；南市警局回應，積極查緝中。

判刑未入監 南檢發布通緝

張博勝在校服務廿多年，被控以「健康教育」為由，拍攝、觸摸多名女童私處，並強迫一起觀看他的「作品」。

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三、四年前，人本教育基金會接到一名被害者投訴，經檢警介入調查，發現被害人數如滾雪球般越來越多。經歷審調查，因涉案影像沒被起獲，且張博勝不認罪，最後只承認猥褻一名女童十次，台南高分院以加重強制猥褻罪，合併判四年十月徒刑，去年十一月最高法院駁回上訴定讞。

不料張博勝卻人間蒸發，也沒如期到南檢報到服刑，有被害者家屬到張的老家探訪，發現已人去樓空，相當氣憤，今年一月廿六日，南檢發布通緝，但張男至今已逃亡兩個半月。

監察院兩年前調查後認為，被害人高達卅多名，且認為學校隱匿不報，然而最終卻只有少數受害人願意出面提告，讓人本認為，隱藏的黑數可能更多。

監察院兩年前通過糾正案，確認學校隱匿狼師張博勝猥褻案，台南地院今年三月判決，學校應給付受害人及家屬共一四五萬元的國家賠償，受害者的律師曾友俞呼籲，南市府放棄上訴，否則每次開庭等同在受害者的傷口撒鹽，並應趕快將張博勝緝捕歸案。南市教育局表示，會研議適切作為，以充分保障被害人權益。

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