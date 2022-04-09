2公噸黃金埋知本？ 翁砸200萬挖寶

七十歲安高民雇怪手在知本開挖，尋找日治時代埋藏黃金，但挖到兩層樓深處時，當地部落居民趕來關切，只好暫停，目前還無所獲。（記者黃明堂攝）

2022/04/09 05:30

父生前揭密 日軍撤台埋金

〔記者黃明堂／台東報導〕住在嘉義的七十歲男子安高民，他的父親日治時代在台東知本當警察，生前斬釘截鐵地告訴他，日軍撤離台灣時，在知本海岸區的地底埋藏兩公噸黃金，多年來他念念不忘，如今罹癌化療，決定放手一搏，拿出兩百多萬元保證金申請開挖獲准，前天展開尋實，挖到兩層樓深處時，當地部落居民趕來關切，只好暫停。

安翁表示，如果挖到寶，百分之六十交給國家，他可以獲得百分之四十，願意從自己所得中拿出三分之一給部落共享，希望部落同意他繼續開挖。

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知本部落縣議員陳政宗說，這裡是卡大地布傳統領域，須部落同意才能動工，因為業者未獲同意擅自開工，族人相當錯愕，台東縣府裁示暫緩後，預定下週召開協調會。

原民護傳統領域 阻擋開挖

傳說中的寶藏埋藏地，原本是在知本光電開發區，更早以前是「捷地爾」遊憩區用地，兩項開發案都已夭折，前天兩部怪手進駐開挖，引發部落居民騷動。

安翁表示，為了完成父親交代尋寶的遺願，他先委託業者進行金屬探測，果然在一處發現金屬反應，決定申請挖掘，他投入老本，繳交兩百多萬元保證金，前天挖到兩層樓深處時，尚未發現曾有人為挖掘的痕跡，因為其他金屬、石英也會出現金屬反應，未來能不能挖到，他也沒把握。

縣府表示，安高民兩年前依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」提出申請，今年三月獲同意，申請開挖面積為八公尺長、六公尺寬，同意挖掘後會回復原狀。國產署台東辦事處表示，保證金是按申請人預估的打撈財產總值百分之十計算，做為保證復原之用，若真的挖到寶藏，就按實際價值依法分配。

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