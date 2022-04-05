北市公寓惡火 翁疑縱火葬火窟

台北市松山區南京東路五段上一處公寓頂樓發生火警。（記者鄭景議翻攝）

2022/04/05 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山區南京東路五段上一處公寓六樓頂樓加蓋住戶，昨凌晨四時發生火警，火勢猛烈，警消趕抵後，救出七十二歲羅姓婦人，但她丈夫八十一歲王姓老翁命喪火窟，羅姓婦人獲救後，向鄰居稱火是丈夫放的，消防局火調人員指出，起火點就在死者床下，初步研判有縱火可能，警、消正持續調查釐清。

據了解，王姓老翁過去為大樓清潔工，目前已退休，與妻子靠老人津貼及兒子供養過活。

請繼續往下閱讀...

台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，獲報抵達現場時，公寓六樓頂加已全面燃燒，先救出羅姓婦人，三十分鐘後撲滅火勢，進火場搜索，在臥室內發現王姓老翁，已全身焦黑、明顯死亡。

警方調查，羅姓婦人罹患輕微失智，獲救後向鄰居稱是丈夫縱火，警方詢問時，卻表示不知道怎麼起火的，自己聽到樓下有吵雜聲，就跑到樓梯間，才發現起火。

但據了解，王翁長期因中風、不良於行，平時生活起居都要妻子照顧，兩人時常發生口角，過去王翁就多次透漏輕生念頭，還曾在家中試圖引燃瓦斯過一次。

火調科則指出，因起火點就在死者床下，有人為縱火可能。警方則指出，兩人同房但不同床，起火點在老翁床下，老婦卻能自行逃生，在樓梯間被消防員救出後，雖稱是丈夫放的火，卻又說不清楚怎麼起火的，諸多疑點待釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法