警署超前部署 強化跟騷法熟悉度

跟蹤騷擾防治法將上路，全國警方列管2734名跟蹤騷擾嫌犯，針對犯案高危險群加強掌握、防治，補足性別犯罪最後一塊拼圖；圖為癡男柯信睿2018年垂降入新北市消防局某分隊女生宿舍屋頂，盜拷他愛慕的女隊員筆電內照片，偷拍女生宿舍浴室。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/03 05:30

〔記者吳仁捷、許國楨／綜合報導〕因應跟蹤騷擾防制法將於六月一日上路，警政署正緊鑼密鼓巡迴全國，舉辦跟騷法講習、教育訓練與研討，由於跟騷案件和家暴、性騷擾、社會秩序維護法有相當高的重疊性，其中八成會被家暴防治法吸收，警方超前部署，強化第一線員警對於跟騷要件的熟悉度，以求無縫接軌，避免到時候忙中生錯或多頭馬車。

以新北市為例，比較前年與去年的跟蹤騷擾列管人數，性騷擾相關案件下降近十％，但涉及刑法（強制罪、妨害自由等罪）案件佔比增至十一．三％，而涉及社維法的案件也下降一．七％，顯示警方已逐漸熟悉跟蹤、騷擾相關罪名的構成要件。

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協助推動跟騷法立法的警政署防治組調用主任陳玲君表示，二○一九年內政部研議草案時，即研究在新法前的空窗期讓警方依現有法律介入跟蹤騷擾案件，以保障被害人的安全，防制計畫應運而生，民眾若遇類似情況就可報案，不必忍到新法上路。

強化警方的跟騷法執法概念也是警署要求重點，透過實施近三年的防制計畫，已讓警方更熟悉與跟騷案類高度重疊的性犯罪識別度，透過聲請保護令或預防性羈押，降低重案悲劇，警界期望跟騷法可補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

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