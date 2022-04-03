跟騷法6月將上路 2734名性別暴力犯列管

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2022/04/03 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕「跟蹤騷擾防制法」將於六月一日上路，警政署在二○一九年七月研議立法階段，已先訂出「防制跟蹤騷擾計畫」，近期在新法上路前的這兩個月，警方除密集展開講習教育，還統計全國近三年有二千七百卅四名涉及跟蹤騷擾或相類行為者，列為高危險群，加強注意及相關熱點巡邏，以降低對於婦幼等被害人的傷害。

加強注意高危險群 降低傷害

依防制跟蹤騷擾計畫，全國警察機關須按月陳報「反覆持續」或有「再犯之虞」的性別暴力等案件，統計後，自二○一九年七月至去年十二月，共計二七三四人（件）；其中以犯性騷擾罪的一五四三人最多，佔全部五十六．四％，其次是家庭暴力六一九人，佔廿二．四％，不過二○二○年一月後，家庭暴力犯被改為認定適用刑度較重的家暴法，已不再納入這一項統計。

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另一方面，觸犯刑法（強制、公然猥褻、強制猥褻、妨害秘密等罪）相關性犯罪共二三九人，佔八．七％；違反性別工作平等法一八九人；觸犯社會秩序維護法（無故跟蹤、故意窺視、污濕衣物、藉端滋擾）七十六人；違反性別平等教育法五十九人。

警政署防治組婦幼安全科長謝承甫表示，跟騷法規定，針對特定人反覆實施跟蹤尾隨、盯哨守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資等八種行為樣態，違反被害人意願及心生畏怖，即觸犯跟騷法。

新法賦予的保護措施，包括警方可開立告誡書；告誡後二年內再犯，可向法院聲請保護令；違反保護令，可依現行犯逮捕，還可透過檢方聲請預防性羈押，以保護被害人。

警方說，五月底前的行為觸犯跟騷法的八大態樣，仍只能依性騷擾、刑法強制罪、社維法等查辦，為避免空窗期，並強化第一線員警對新法的熟悉度，各縣市警局目前均依防制跟騷計畫，由婦幼警察隊逐案分析、管制各分局受理的類似跟騷案，審查處理流程是否正確，並提醒分局家暴防治官未來的跟騷法處理程序，做好超前部署。

對於發生跟騷事件，警方也將分析熱時、熱點，規劃各類防範和處置勤務，加強警力巡邏監控，避免同地點一再發生跟騷案件。警察職權行使法的定期訪視治安顧慮人口範圍，也會修正將跟騷犯罪行為人納入。

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