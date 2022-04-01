司法話題》運毒脫罪模式 重罪降級變輕刑

泰國籍毒梟去年利用進口佛像，從緬甸走私廿二塊雙獅地球標海洛因磚來台。

2022/04/01 05:30

運輸一級毒品可判死

〔記者徐聖倫／新北報導〕泰國籍毒梟走私海洛因磚來台，收貨共犯落網後口徑一致稱，不知包裹裡面是海洛因，只知是K他命，法官以查無證據認定被告不知道運送的是一級毒品，四共犯均獲輕判。

資深緝毒警官分析，毒販向收貨者騙稱運送刑度較低的毒品，雖有可能，但在毒品圈，跨國毒梟或其在台代理人，為確保安排的收貨人願意收錢領貨，往往也會「勤前教育」，教導收貨人萬一被抓，只要承認輕罪即可，「關一、兩年就出來了」；至於相關謀劃，通常不會留在通訊軟體等供追查。此外，根據酬勞高低，收貨人通常也可了解要接的貨是何種毒品。

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資深緝毒警官說，並不是所有運毒者都是亡命之徒，收貨人大都是缺錢者，毒梟以利相誘讓他們成為集團最前線的賣命者，若過了這一關，確認沒被執法人員盯上，才會有集團核心人士出面拿貨。

因此，毒梟確有可能聲稱，要代領的是刑度相對較低的三級毒品或四級毒品原料等，以提高對方意願，酬勞方面也能給少一些，不一定全是收貨人試圖脫罪之詞。

但另一方面，多數收貨人也沒這麼笨，只拿到低酬就願意冒險，所以接洽時，不少運毒集團會明說運送的一級或二級毒品，並以更高的酬勞吸引對方願意「拼一下」；同時教導收貨人萬一被捕時，只會獲判輕罪的技巧。

因而近幾年已出現多起被查獲的運毒闖關案，比如二○一九年的台東海洛因毒品走私案，被告也是「以為只是安非他命」為辯詞；只要檢審無法推翻被告的辯詞，就有機會獲輕刑。

面對毒品圈的串供脫罪模式，辦案人員自承只有花費更多心力蒐證，設法拿到毒梟與下手聯絡謀劃的事證；不過基層檢警也認為，有些個案並非全無事證，審判者應洞悉毒品圈的脫罪模式，對證據採認掌握好比例原則，而非嚴格到一律不採，如此方能做出不縱放、 也不冤枉的正義判決。

毒品危害防制條例規定，運輸第一級毒品海洛因，可判死刑或無期徒刑，罪刑極重；運輸第三級毒品K他命，處七年以上有期徒刑。

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