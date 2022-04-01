為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法話題》億元海洛因藏佛像闖關 領貨人一致稱K毒 輕判

    泰國籍毒梟去年利用進口佛 像，從緬甸走私廿二塊雙 獅地球標海洛因磚來台 。（資料照）

    泰國籍毒梟去年利用進口佛 像，從緬甸走私廿二塊雙 獅地球標海洛因磚來台 。（資料照）

    2022/04/01 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕綽號「丹吞少將」泰國籍毒梟去年利用進口佛像，從緬甸走私廿二塊「雙獅地球標」海洛因磚來台，劉姓男子取貨時後悔而自首，黑市價近億元毒品全被查扣，涉案的邱姓、林姓及范姓男子陸續落網，被依運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪起訴；桃園地院合議庭昨宣判，認為無證據證明四人知道包裹裡頭為海洛因等理由，改依共同運輸第三級毒品未遂罪，判范男五年、林男三年、邱男二年六月徒刑，自首的劉男則被判一年。

    1自首3嫌落網 毒品全被查扣

    泰籍毒梟「丹吞少將」去年五月將廿二塊海洛因磚偽裝成佛像隔板，從緬甸以個人一般進口貨物空運來台，因余姓收貨人遲未出面領取，緬甸主謀只好於同年六月間，改要廿八歲邱男擔任在台領貨主謀，協助找人出面領包裹，並稱「包裹裡頭是K他命」。

    邱男找來廿四歲林男擔任實際領貨人，又輾轉找廿四歲范男、另名林姓男子（偵辦中）及廿三歲劉男加入，最後由劉男扛下出面領貨重責，一行人原以為包裹在松山機場，前往領貨未果，才發現搞錯地點，經邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，才又轉往財政部關務署台北關取貨。

    劉男領貨時一下稱「不知怎麼領」，一下稱「不要領了」，海關人員覺得有異，劉男才坦言是受指示領取毒品包裹，海關會同航警開箱查驗，讓近億元的毒品曝光，邱男等人也陸續落網，檢方去年底依運輸第一級毒品、私運管制物品等罪起訴邱、林、范、劉等四人，建請予以自首的劉男減刑。

    法官︰無法證明4人知道走私海洛因

    判決指出，本件包裹運抵台灣時，因原定收貨人遲未出面領貨，才臨時更改收貨人，提領時已屬逾期進口貨物，邱男等人連貨物寄到哪也搞不清楚，難認四人與原本的收貨人有關，只能認定四人從去年六月開始，參加領取毒包裹的不法行為；另，四人經隔離訊問，一致稱「緬甸主謀說包裹內是K他命」，也無證據證明他們知道是海洛因，難認有起訴所指的運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪，基於罪疑惟輕原則，認定四人觸犯運輸第三級毒品、運輸管制物品罪，且包裹未被領出，均屬未遂。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    司法話題》運毒脫罪模式 重罪降級變輕刑
    2022/04/01 05:30

    司法話題》運毒脫罪模式 重罪降級變輕刑

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播