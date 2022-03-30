《彰化》勇消殞命 陳志帆入祀 家屬盼重設備、安全

彰化縣消防局消防員陳志帆搶救喬友大樓火災時，不幸因公殉職，獲追晉消防分隊長，昨日入祀忠烈祠。 （資料照，記者湯世名攝）

2022/03/30 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕去年因搶救彰化市喬友大樓不幸葬身火窟的彰化縣消防局消防員陳志帆，獲追晉分隊長，昨天入祀忠烈祠，典禮莊嚴肅穆，縣長王惠美感謝消防人員的付出，強調縣府會加強高樓層的安檢，給縣民最安全的保障。陳志帆家屬則期望縣府持續重視消防設備與人員安全，不要只是入祀結束後就沒有了。

各界上百人恭送至忠烈祠

已故消防分隊長陳志帆入祀忠烈祠儀式於昨天舉行，恭送路線從縣府廣場啟程，沿中山路北行，至八卦山牌樓右轉入東民街，沿東民街行經縣立美術館前廣場，進入忠烈祠，包括陳志帆家屬、消防局人員、軍警與各界機關、學校代表共上百人參與。縣長王惠美擔任主祭官，入祀安位儀式莊嚴肅穆。

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王惠美受訪表示，陳志帆入祀忠烈祠以表彰他的犧牲奉獻，縣府感謝警察、消防同仁努力付出，縣府責無旁貸，也會盤點各項軟硬體設備，給警消同仁最好的生命保障。

王惠美允保障警消生命

她說，喬友大樓經鑑定確定是危樓，縣府會主動拆遷，目前在設計中，完畢後會發包拆遷，已取得地主同意，並著手後續都更籌備，上網招標順利的話，很快就會拆遷。希望透過這次事件，加強各高樓層安全檢查，給縣民安全保障，縣府也做了很多檢討，包括公共安全、軟硬體設備與人員的訓練。

陳志帆家屬則說，消防局消防指揮層級與基層的默契不足，加上彰化大樓不多，消防人員救災經驗也不足。消防局的訓練不是只有基層，上面指揮層級也要訓練。

搶救火災不幸殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，昨天入祀忠烈祠，家屬與各機關人員沿途恭送入祀。（記者湯世名攝）

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