北市殯葬處副處長涉貪手法曝光／遊說評委 助冬瓜前員工打敗老東家

王文秀獲六十萬交保，她覓保2小時後步出台北地院。（記者錢利忠攝）

2022/03/30 05:30

〔記者錢利忠、張文川／台北報導〕台北市政府殯葬管理處副處長王文秀遭檢舉與殯葬業者過從甚密，不僅拿業者伴手禮，還以猶如插乾股般的接受業者「報名牌」參與某公司認股、私搭業者的車去聚會，遊說評委護航至少兩家業者得標；台北地檢署搜索後，王女承認洩密、否認收賄；涉案評委則認罪接受王女遊說，昨依違背職務受賄、財產來源不明等罪聲押王女，台北地院裁定她六十萬元交保，北檢擬提抗告。

王文秀60萬交保 檢要抗告

其餘十三名交保被告分別為業者劉筆明廿萬元交保；台北市政府顧問許志成、分別得標殯葬處標案的熊（雄）互聯科技負責人林震雨、福臨葬儀公司負責人林栢宗，及其他業者金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓等人，各十萬元交保；業者吳如繕七萬元交保；標案評委吳永猛、台北大學民俗藝術研究所教授曾漢珍、致理技術學院副教授楊荊生，各五萬元交保；業者吳忠晉、張景森，各三萬元交保。

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兩學者涉護航 5萬交保

檢廉調查，二○二○年至二○二一年間，殯葬處限制性招標無名屍處理、電子輓聯等兩件標案，王女身兼電子輓聯標案評委，涉洩漏標案底價及資訊給投標廠商熊（雄）互聯科技；另，王女還在無名屍標案中，遊說兩名評委，協助林栢宗打敗競標對手菩提心禮儀公司冬瓜分公司而得標。林栢宗曾是已故知名殯葬業者「冬瓜」郭東修所創菩提心禮儀公司的員工。

檢方考量王女與業者間涉及不當投資，她認股雖告吹，但洩密事證明確，包括廉政官跟監錄到她搭不同投標業者的車去聚會及相關通聯等，且她曾任評委，卻洩漏標案資訊；另外，她名下有「一百餘萬元」不明財產，認定她收受不正利益，以涉重罪及勾串之虞將她聲押。

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