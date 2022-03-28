退休校長引薦靈媒 佯稱可消災解厄// 詐騙師生檔 誆17人削走1億多

新竹縣退休國中校長找學生組詐騙師生檔，鎖定健康不佳、身心脆弱等對象行騙，4年來有17人受騙，詐得一億多元。（資料照）

2022/03/28 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣退休國中校長彭春蘭找學生林沛穎組成詐騙師生檔，在新竹的佛寺、廟宇等地，鎖定健康不佳、身心脆弱等對象，佯稱可辦消災法會解厄，但須購買玉器等加持，四年來有十七人受騙，詐得一億多元，其中一名被害人是彭女的學生家長官女，官女的兒子識破詐財伎倆並報警，官女卻執迷不悟，親子關係因而破裂，直到官女被騙走畢生積蓄三千五百九十五萬元才悔不當初，新竹地院判彭、林二女需連帶賠償三千四百六十六萬元。

鎖定健康不佳、身心脆弱者行騙

官女指控，二○一五年因彭春蘭陸續教導過她的兒女，而與彭女認識，在她及家人身體狀況不佳、身心脆弱之際，彭女介紹林沛穎給她，並向她推銷已舉辦過爐法會的玉器物件，可以消災解厄，甚至還稱如果投資這些玉器，未來可高價轉賣。

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官女指控，彭、林二女以各種怪力亂神的騷擾及詐術，導致她誤以為若不買玉器，她的家人及自身性命將遭不測。彭、林還以鬼神之說要脅，讓她內心深感恐懼。

學生家長被詐41次 3595萬元飛了

法官調查，林沛穎假冒具有通靈等特殊神力（靈媒），騙官女說冤親債主已找上門，要速辦法會為她消災解厄，一次就騙走三百七十一萬元，官女的兒子因而報警，官女卻執意視林女為精神信仰，彭女甚至建議官女搬出兒子家，自己提供地方給官女住而持續詐騙，總計官女遭詐四十一次，共計三千五百九十五萬元。

本案刑事部分，高等法院去年九月依乘機詐欺取財等罪判彭女十三年、林女十五年，全案最高法院審理中。

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