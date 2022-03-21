自由日日shoot》警違紀拔官調職 有機會翻盤

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德反鎖槍械室，自拍影片。 （記者張瑞楨翻攝）

2022/03/21 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德不滿遭懲處、調整職務，將自己反鎖在駐地槍械室內，引起軒然大波；過去不少警界人士因為違紀、出包遭調整成非主管職務，但這並非「一翻兩瞪眼」，毫無翻盤機會。事實上，如果受到懲處，除了可以向原單位提出申訴，也能向「公務人員保障暨培訓委員會」提出復審，因「松山之亂」下台的松山分局長林志誠，就是近來成功翻盤案例。

一名高階警官說，警界「出包」樣態有許多種，最常見的就是勤中飲酒、違反報告紀律、遲到早退等違紀事件；這些違紀事件除了能依情節輕重記大小過或申誡之外，若違紀者有擔任主管職務，也可能面臨到被調整為非主管的內勤職務。

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要將違紀警官調整為非主管職，程序上必須先由督察人員進行調查，看是否確實有觸犯相關規定。若屬實，則會由單位召開「人評會」，人評會並非單位主官說了算，也不是「多數決」，而是由人評會委員討論、決議當事人是否確實不適任主管職務，沒有異議才會調整職務。

另名警官說，人評會討論的內容，通常是由當事人觸犯的違紀事件進行討論，並不會通盤考量其家庭背景。但警界並非完全不顧人情，若當事人有家庭因素、照顧雙親等考量，待懲處結束後，當事人通常可以打報告，請求以支援等方式，再次調整相關職務。

去年四月，黑衣人闖進松山分局爆發「松山之亂」，時任松山分局長的林志誠被認為處置不當，降級調整為勤務中心主任，官等從「警監四階」降為「警正一階」。林志誠事後向公務人員保障暨培訓委員會提復審，保訓會認為林志誠受到的處分不合法，要求警政署在兩個月內，要恢復林警監四階的職務。

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