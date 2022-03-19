台義跨國爭女 大法官出手護童留台

台灣一名空姐與義大利富商爭奪8歲女兒的監護權，女童的手寫信內容提到她想留在台灣。（圖擷自臉書，本報合成）

2022/03/19 05:30

憲法法庭頭一遭 釋憲案出爐前暫停交付

〔記者吳政峰／台北報導〕一名八歲女童卡在台籍母親與義大利籍富商父親間左右為難，已與母親有感情的她，希望留在台灣，日前寫信向總統蔡英文求助，政府聽到了她的心聲！憲法法庭昨天緊急做出裁定，讓女童在釋憲案出爐前，可留在台灣陪母親與祖父母，維護她的身心發展權。

強制女童返義國 影響其憲法權利

本案是由曾任空姐的女童母親提起憲法訴訟，主張法院先前裁准讓父親暫時帶走女兒的裁定違憲，同時聲請在釋憲判決出爐前暫時停止執行交付程序。大法官十四日收文，認為若不立即裁定，女童將被帶至義國，影響權利甚鉅，遂火速於十八日裁准聲請案，也是憲法法庭頭一遭。

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大法官解釋，跨國父母在行使未成年子女的親權上，攸關小孩身心能否健全發展，若馬上移交、強制女童返回義國，嚴重影響她的憲法權利，為免女童身心健全發展權利受到難以回復損害，同時考量本件具有急迫性與必要性，裁准暫停執行。

考量具急迫必要性 火速裁准聲請

換句話說，讓男方帶走女兒的暫時處分有無違憲，將再審查，但為保護女童，大法官暫時先裁准停止移交，讓女童暫留台灣。

空姐與義籍男友二○一四年生下女童，兩人分手後，男方二○一七年徵求女方同意，以探親為名帶女兒回義國，但提早九天返義，且遲遲未歸；女方氣得前往義國，向駐外使館謊稱愛女護照遺失，持補發的護照擅帶女兒回國。男方則向台北地院聲請暫時處分，暫將女兒帶回國，今年二月廿三日獲裁准確定，近日強制執行交付子女。女童為此寫信給總統：「想留在台灣…如果離開最愛的媽媽，媽媽的心會碎掉。」

至於空姐爭取女兒撫養權初審敗訴，案件上訴審理中。

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