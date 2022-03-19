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    撞死新手爸 酒店男經紀肇逃1小時投案

    林男騎的機車。（記者邱俊福翻攝）

    林男騎的機車。（記者邱俊福翻攝）

    2022/03/19 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕五十三歲呂姓酒店經紀無照駕駛賓士GLE休旅車，昨凌晨在北市錦州街與松江路路口，與休假騎電動機車返家的卅四歲林姓職業軍人發生擦撞，林男頭部重創，送醫搶救不治，呂男肇事後棄車逃逸，隔一小時才投案，警方依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送，台北地檢署諭令廿萬元交保。

    女兒未滿週歲 恩愛夫妻隔陰陽

    林男的妻子深夜接獲噩耗，由親友陪同趕赴醫院時大哭。據親友向媒體表示，他們結婚大約四年，非常恩愛，去年才生下女兒，目前約七、八個月大，如今一場突來的車禍，造成與摯愛天人永隔。

    警方調查，呂男從事酒店經紀工作，十年前因酒駕拒測被吊銷駕照，至今未再去考駕照。死者林男是職業軍人，家住新北市，昨休假返家卻遭遇橫禍。

    警方說，昨凌晨一時卅分許，呂男駕車行經北市錦州街，通過松江路路口時，與騎車從松江路南往北的林男機車擦撞，林男被巨大撞擊力撞飛，血流滿地，機車車頭斷裂。

    呂男肇事後沒停車，駛離現場約一百多公尺後，棄車搭計程車離去。

    警、消將林男送醫，經搶救仍回天乏術，警方找到左前車頭嚴重凹陷的肇事休旅車，一個小時後，呂男由友人陪同到現場向警方投案，供稱是受到驚嚇才逃離現場，去找友人諮詢。呂男酒測值零，警方依肇逃、過失致死罪嫌移送法辦，至於肇事責任歸屬待釐清。

    肇事者被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    肇事者被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    北市中山區昨天凌晨發生死亡車禍。（取自爆料公社）

    北市中山區昨天凌晨發生死亡車禍。（取自爆料公社）

    肇事賓士轎車。（記者邱俊福翻攝）

    肇事賓士轎車。（記者邱俊福翻攝）

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