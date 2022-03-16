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    幼兒目睹慘劇 社工︰心靈創傷需輔導

    警方到命案現場拉起封鎖線採證。 （記者許國楨攝）

    警方到命案現場拉起封鎖線採證。 （記者許國楨攝）

    2022/03/16 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天發生分居中的丈夫當街殺害妻子，四歲兒子目睹這場人倫悲劇，一度驚慌得不知所措，兩性專家及學者提醒，分居夫妻應避免單獨相處，避免正面衝突爭執，減少刺激言語，就算要回家拿東西，應找比對方（夫或妻）更強壯的人陪同保護。

    專家︰分居夫妻避免單獨相處 言語刺激

    社會局社工事發後已連繫家屬，目前小孩由娘家照顧，因小孩目睹慘劇，將儘速安排家訪，後續並運用相關資源介入，減緩小孩的心靈創傷。

    國立彰化師範大學婚姻與家族治療研究教授郭麗安指出，這名妻子回家拿東西，雖請胞妹陪同，可能夫妻關係緊張，沒想到丈夫突然抓狂傷害妻子，她建議丈夫如有暴力傾向，分居夫妻應減少直接接觸，可透過電話連繫，見面也要做好危險評估，不要爭執、激怒對方、或說無關緊要之語。

    亞洲大學醫學暨健康學院副院長、心理系主任孫旻暐則表示若分居還想復合，或準備離婚，兩人想法會不同，分居有可能讓情緒仍無法平復，讓相處出現變數。

    孫旻暐表示，如果對方屬於言語、肢體暴力的危險族群，建議不要單獨相處，也不要在有風險的地方見面，見面時找第三方陪同、相遇時不要刺激對方，引導自己到安全處，至於未成年孩子目睹悲劇，會產生情緒影響，包括不安全感、情緒不安哭鬧，影響社交等長期傷害，應給予輔導。

    家庭暴力：

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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