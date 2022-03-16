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    分居夫狠殺妻 4歲兒當場嚇傻

    警方命案現場到場拉起封鎖線採證。（記者許國楨攝）

    警方命案現場到場拉起封鎖線採證。（記者許國楨攝）

    2022/03/16 05:30

    陳男行凶後騎車逃逸 小姨子目睹報警

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市四十三歲陳姓男子與三十七歲妻子感情生變，陳妻昨天返家拿東西，雙方疑因小孩撫養權問題起爭執，陳男竟當著四歲幼兒面前，持利刃朝妻子胸口狠刺一刀後逃逸，陳妻倒臥血泊失去生命跡象，送醫不治，狠夫行凶後騎車逃逸無蹤，警方正全力追緝中。

    妻回家拿衣物爆衝突 夫拉下刺胸

    陳姓男子與妻子育有一名四歲幼子，夫妻雙方因感情生變，案發前分居，陳妻帶幼子回娘家住，昨天上午十時許，陳妻抱著幼子，由胞妹騎車一起回北屯區陳平路住處拿衣物，離去時陳男突然騎車現身，兩人疑因撫養權問題，當場爆發激烈口角衝突，陳妻想離開，陳男於盛怒中逼問，「這樣就要走了喔？」，隨即將她從機車上拉下來。

    已失去理智的陳男，竟當著陳妻胞妹（小姨子）與親生兒子面前，持利刃刺入陳妻胸口，目擊者描述說，幼子當場嚇得不知所措，陳妻當場倒地，陳男則騎機車往西屯方向逃逸。

    陳妻的胞妹眼睜睜看姊姊被姊夫從機車上拉下，接著遭利器刺胸殞命，嚇得趕緊報案，救護人員到場，陳妻已無生命跡象，送醫急救不治。而警方趕抵現場，行凶的陳男早已騎機車逃離，全力追緝中。

    家庭暴力：

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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