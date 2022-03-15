為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    凶嫌進麻將場 3刀砍死婦

    彭男逞凶後疑似提著裝有兇器的袋子徒步逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

    彭男逞凶後疑似提著裝有兇器的袋子徒步逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

    2022/03/15 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕六十歲彭姓男子與同齡的彭姓婦人疑有財務糾紛，彭男十三日傍晚跑到新竹縣竹東鎮一處隱身民宅的麻將場，持剁骨刀朝彭婦正面猛砍，彭婦臉部和頸部中三刀不治，上前勸阻的六十六歲邱姓婦人也遭劃傷頭皮；彭男逞凶後徒步逃逸，警方昨晚將他緝捕到案，朝殺人罪嫌偵辦。

    警方調查，彭婦常在竹東鎮長青路巷弄的一處民宅，與牌友聊天、打牌；彭嫌有竊盜等前科，兩年前出獄後居無定所，也沒工作，常去該民宅向友人借錢，與彭婦可能曾發生財務糾紛，讓彭嫌懷恨在心。

    前天下午五點多，彭嫌得知彭婦在該處民宅，手提一只裝有殺豬用剁骨刀的袋子進屋，隨即拿出刀子猛砍，彭婦負傷躲進廁所反鎖，在場另有三人當場嚇壞。

    這時邱婦上前勸架，遭彭嫌劃傷頭皮；彭婦遭砍三刀，其中左臉一刀，另左後頸兩刀為致命傷，送醫搶救仍因失血過多不治。

    鄰居說，這處民宅轉租好幾手，目前是供人打牌的麻將場，常有人進進出出，出入分子複雜，不清楚發生什麼事。

    警方昨傍晚在竹東車站附近的賣場內將彭嫌圍捕到案，並在公園草叢起獲犯案凶刀，彭嫌坦承犯案，因夜間不偵訊，行凶動機待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播