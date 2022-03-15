凶嫌進麻將場 3刀砍死婦

彭男逞凶後疑似提著裝有兇器的袋子徒步逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

2022/03/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕六十歲彭姓男子與同齡的彭姓婦人疑有財務糾紛，彭男十三日傍晚跑到新竹縣竹東鎮一處隱身民宅的麻將場，持剁骨刀朝彭婦正面猛砍，彭婦臉部和頸部中三刀不治，上前勸阻的六十六歲邱姓婦人也遭劃傷頭皮；彭男逞凶後徒步逃逸，警方昨晚將他緝捕到案，朝殺人罪嫌偵辦。

警方調查，彭婦常在竹東鎮長青路巷弄的一處民宅，與牌友聊天、打牌；彭嫌有竊盜等前科，兩年前出獄後居無定所，也沒工作，常去該民宅向友人借錢，與彭婦可能曾發生財務糾紛，讓彭嫌懷恨在心。

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前天下午五點多，彭嫌得知彭婦在該處民宅，手提一只裝有殺豬用剁骨刀的袋子進屋，隨即拿出刀子猛砍，彭婦負傷躲進廁所反鎖，在場另有三人當場嚇壞。

這時邱婦上前勸架，遭彭嫌劃傷頭皮；彭婦遭砍三刀，其中左臉一刀，另左後頸兩刀為致命傷，送醫搶救仍因失血過多不治。

鄰居說，這處民宅轉租好幾手，目前是供人打牌的麻將場，常有人進進出出，出入分子複雜，不清楚發生什麼事。

警方昨傍晚在竹東車站附近的賣場內將彭嫌圍捕到案，並在公園草叢起獲犯案凶刀，彭嫌坦承犯案，因夜間不偵訊，行凶動機待釐清。

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