網交男友不曾見面 法官認定人妻出軌

林姓人妻玩網路遊戲，與李男僅是網交、沒有實質交往，也被 法官認定是婚外情。圖為示意圖。 （取自仙境傳說網頁）

2022/03/15 05:30

玩線上遊戲傳「我愛妳一輩子」、清涼照

〔記者王俊忠／台南報導〕僅是網交、沒有實質交往，也會被法官認定是婚外情！

林姓人妻玩線上遊戲，與李姓男網友除互傳「心在你身上、我愛妳一輩子」等親暱用語，還互傳清涼、嘟嘴照，人夫發現後提告求償；台南地院法官認為兩人行為侵害林女丈夫的配偶權，考量李男從事餐飲業與雙方社經條件，判兩人連帶賠五萬元。

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依侵害配偶權 兩人判賠

林姓人妻二○二一年八月玩線上遊戲「RO仙境傳說」，因而認識李姓男網友，林女的丈夫透過妻子的電腦、手機，發現林女說，心在李男身上；李男也回說，愛林女一輩子，認為是親暱、曖昧對話，憤而提告。

林女主張，丈夫私自翻拍其電腦、手機與日記等畫面，是違法取得，不得作為證據；並稱與李男只是網友、不曾見面，對話純屬朋友生活上的關心，傳訊文字難免誇大，並未發展戀愛、沒有超過一般朋友的交往關係；其手寫內容，是個人心情記事，並沒有寄給李男，強調她傳給李男的照片有穿睡衣、不是清涼穿著。

李男則稱，與林女是網友關係、不曾謀面，只認識一個月，並未交往，他與林女的對話是開玩笑，雙方並沒有互愛，自己拍的照片也非清涼照，且林女也未寄信給他，沒有侵害配偶權。

互傳親暱用語 儼然熱戀男女朋友

法官卻認為，原告非以強暴、脅迫方式取得證據，未違反比例原則，具有證據力。此外，林女與李男在網路互傳親暱用語，儼然是熱戀中的男女朋友；林女心情記事寫愛李男；彼此互傳自拍照不乏嘟嘴、穿著簡便，互動超乎一般友人；林女還訂製代表她與李男兩人圖案的鑰匙圈，顯示兩人交往已逾越通常的社交分際、破壞林女與其丈夫的婚姻，李男辯稱是開玩笑不足採信。可上訴。

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