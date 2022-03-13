平日上下午兩時段 向老人下手 家中無人協助 易掉入詐團伎倆

年長者遭詐騙集團詐財案件層出不窮，警方加強宣導。（資料照）

2022/03/13 05:30

〔社會新聞中心／調查組報導〕年長者遭詐騙集團詐財案件層出不窮，警方透過大數據分析發現，詐團以「假檢警」方式針對年長者撥打恫嚇電話的時間區段，平日比假日居多，比例高出近八成；時間點多在上午九時十分至十時卅分，下午則是在一時卅分自二時卅分左右，家中有長者的民眾應多留意這兩大詐騙熱門時間點，以防遭使詐。

警方表示，詐騙集團會傾向集中在這兩大時點針對打給老年人行騙，主要是因為在這時段，年長者幾乎都是在家的悠閒休憩時間，且家人多半在上班或上學，老年人第一時間收到訛詐、恫嚇電話，在無人可協助，或是想保護家人的心態，很容易反應不過來而掉入詐騙集團精心設計的話術伎倆中。

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警方指出，上午時段多是詐騙集團扮演假檢警，用各種話術誆詐或威嚇被害人，下午時段則是視受到誆騙的程度，要求老者依照指示進行各種臨櫃取款、或面交的舉動。

此外，此類「假檢警」詐騙電話幾乎都是直接撥入被害人的家中室內電話，而非手機，相當容易讓被害人相信是政府機關、銀行打來的電話，電話中再要求長者索取手機號碼，進而遙控被害人臨櫃取款、面交給車手。

此外，警方分析，要求「解除分期付款」名義至ATM轉帳的詐騙模式，因受害者多是年輕族群，來電行騙時間大多介於上午九時至傍晚六時，尖峰時段落在上午十一時至十二時，且以撥至手機為主。

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