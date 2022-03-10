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    首頁　>　社會

    「一片葉子8萬」65萬鎮店寶 擺兩天就遭竊

    左國為正常的橘柄蔓綠絨整株翠綠；右圖為遭竊的斑葉橘柄蔓綠絨。（記者陳冠備攝）

    左國為正常的橘柄蔓綠絨整株翠綠；右圖為遭竊的斑葉橘柄蔓綠絨。（記者陳冠備攝）

    2022/03/10 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕近年來國內興起一股觀葉植物熱潮，特別是「斑葉橘柄蔓綠絨」，更有觀葉植物愛馬仕的稱號，四十歲呂姓男子因此到彰化縣，行竊數家園藝店的觀葉植物，其中一盆是市值六十五萬元、號稱「一片葉子叫價八萬元」的斑葉橘柄蔓綠絨，彰化地院審理，認為呂男觸犯多項竊盜罪，各處一年、六月徒刑，另處拘役八十天。

    判決書指出，呂男平時在餐廳工作， 二○二一年四月十四日下午駕駛Mini Cooper 轎車到彰化縣田尾公路花園閒晃，晚間九點潛入億晟蘭園竊取斑葉橘柄蔓綠絨等三盆植物後離去。

    斑葉橘柄蔓綠絨 觀葉植物愛馬仕

    接著呂男又潛入附近的綠美農場，竊取一盆斑葉龜背芋，然後到隔壁的兩間園藝資材行偷走花盆、石盆等，被害店家發現東西遭竊報警，警察調閱監視器後逮捕呂男，全案依竊盜罪起訴。

    億晟蘭園業者表示，被偷的斑葉橘柄蔓綠絨是從泰國買進，長有八片葉子，市場價值六十五萬元，當初是買來培育用，案發前兩天才擺到門市，要當鎮店之寶，怎料才擺兩天就遭竊。

    不過呂男否認行竊，辯稱是送修車輛時，車廠員工私駕車輛所為，不過法官審理時，呂男卻無法提出指控物證，謊言被拆穿，法官審酌，偷竊斑葉橘柄蔓綠絨等植物案判一年徒刑，偷竊斑葉龜背芋植物案判六月，另偷竊花盆石盆各處拘役四十天、五十天，合併執行八十天。

    採花慣竊 專挑高價植物下手

    記者進一步調查發現，呂男根本是採花慣竊，去年四月廿日該案偵辦期間，他又在苗栗一家咖啡店竊取白斑龜背芋、黃斑龜背芋及斑葉龍爪三盆市價近十萬元盆栽，隨後也被警方逮捕並起訴，去年八月，又有田尾公路花園某業主出面指控，店內價值卅萬元的斑葉神鋸蔓綠絨、價值一萬五千元的白斑龜背芋等植物遭竊，懷疑也是呂男所為，監視器雖有拍到車子但未拍到人，因此檢方並未起訴，不過連續發生觀葉植物竊案，已令當地業者人人自危。

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