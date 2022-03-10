花心人夫斷腿遭棄養 小三照顧18年獲輕判

新竹地院法官認定黃女照顧劉男的辯詞有根據，僅輕判黃女賠償元配十萬元。（資料照）

2022/03/10 05:30

元配受不了 求償百萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓女子自稱，劉姓男子工作受傷裝義肢，遭家人棄養，她同情劉男的遭遇留下來照顧，之後日久生情進而同居，不離不棄迄今十八年，甚至稱呼劉男的元配何女為大姊，認為早已寬恕二人同居之事；不料何女指控黃女是小三，與她老公長期同居，對黃女求償精神慰撫金一百萬元；新竹地院法官審理時，黃女頻頻喊冤，法官調查發現黃女辯詞可信，但她與人夫同居也是事實，最終僅輕判黃女賠償何女十萬元。

何女說，自己是二戰結束時出生的傳統鄉下婦女，受當時價值觀影響與時代氛圍因素，對於花心不斷的丈夫，一輩子均僅能隱忍沉默，無法激烈反擊，但對於黃女感到噁心，長期以來受有精神上損害，並沒有默許或任何寬恕黃女之意。

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夫擬贈產小三 還公證

黃女則說，二○○四年間經友人介紹而認識劉男，當時劉男獨自一人居住，且他婚後花心不斷，在外交往多名女友，因經營玻璃藝品生意，焊燒玻璃時發生意外兩腿受傷，裝上義肢行動不便。何女及家人不予理會及照顧，她同情劉男遭遇而留下照顧，之後日久生情進而同居。

黃女並指，劉男為了感謝她照顧日常起居生活，及陪伴到醫院看診等，二○○八年到民間公證人事務所辦理死因贈與契約書，載明同意將竹東鎮的土地及房屋遺贈給她，她則需照顧劉男一直到死亡。

曾在公所召開親屬會議

黃女說，何女及其家人就上情全盤了解並未阻止，何女在住家一樓經營雜貨店，與二人同居處相隔僅數百公尺，她經常到雜貨店購物，並稱呼何女為大姊，且何女從未曾提出通姦告訴，可見早已寬恕二人同居之事，且因她全心全意照顧身障的劉男，何女才能無後顧之憂，專心經營雜貨店。

法官判小三 賠十萬即可

法官調查，因劉男身體狀況退化，黃女曾與何女、劉男的子女在新竹縣竹東鎮公所召開親屬會議，法官認為，這是黃女不得不透過政府單位召開親屬會議，以解決劉男照顧的後續問題，且新竹縣政府社會處社工員作證內容也是如此，法官因而認定黃女照顧劉男的辯詞是有根據的，最後僅輕判黃女賠償元配十萬元。

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