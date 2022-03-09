狗鍊囚2女逼賣淫 惡夫妻重判

惡夫妻逼賣淫，被依兒童及少年性交易防制條例等罪判處重刑。（記者余瑞仁攝）

2022/03/09 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市夫妻檔曹郁鴻與陳思榕，去年收容一名已成年、和一名未成年女街友，假意提供住宿，卻媒介二女賣淫並剋扣皮肉錢，少女企圖逃跑卻慘遭拘禁痛毆，成年女子則被用膠帶纏繞口鼻、狗鍊拴住脖子恐嚇「逃跑就砍斷你手腳」；桃園地院依兒童及少年性剝削防制條例等罪，將這對惡夫婦各判六年、四年六月徒刑。

判決指出，曹男、陳女在桃園區文昌公園認識二女，將二女帶回租處收容，卻從去年五月起媒介少女以每次二千元代價和男客性交易，剋扣全部收入，少女拒絕接客就遭曹男痛毆，並被反鎖在屋內由夫妻倆輪流看管，直至去年五月廿二日少女成功逃離，報警揪出這對惡夫妻。

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檢警另查出，曹男夫婦同時控制另名成年女街友，女子也企圖逃離，一度被膠帶綑綁手腳、拿石頭打身體，還恐嚇「如果逃跑，就砍斷手腳」。陳女後來發覺她的身分證被女街友上傳臉書，曹男不僅取走被害人手機，盜領二萬餘元，還用膠帶封住口鼻，拿皮帶狠抽，並用狗鍊綑綁她的脖子和雙手限制行動。

桃院審理時，受害二女對夫妻惡行指證歷歷，被告認罪。法官認定曹男、陳女媒介少女性交易，損害少年身心，強迫恫嚇成年女子並限制自由及搶走財物，依此判刑；可上訴。

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