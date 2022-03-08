台中大火奪6命 養羊房客放的火// 欠租被趕 縱火報復

台中市興中街一棟7樓出租套房，前天發生6死6傷火災悲劇，鄭姓房客涉與房東有租屋糾紛，憤而縱火。（警方提供）

2022/03/08 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市中區興中街一棟七樓出租套房，前天發生六死六傷火災悲劇，警方調查發現，鄭姓男租客因養羊與積欠房租等問題屢與女房東莊麗卿起口角，前天上午莊婦又要趕鄭男搬走，竟因此心生怨恨而縱火，鄭男聲稱無傷人意圖仍釀慘案，警方昨在安置旅館逮人，訊後將鄭男及莊女依公共危險罪嫌移送法辦。

到房東堆雜物二樓點火 釀慘案

據查，住八樓違建九○六室的四十三歲鄭男領有中度殘障手冊，平日以打零工為生，曾兩度報警說住處的錢被偷，警方為此前往採證，才發現他在租住處養一隻羊當寵物，因此對他的印象格外深刻。

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前天火警發生時，鄭男縱火後見火勢猛烈嚇得落跑，途中遇到朋友，朋友得知鄭男的租住處大樓發生火警，好心帶鄭男到區公所登記入住災民安置旅館，警方為了釐清案情還曾前往訪談，當時鄭男告訴警方，那隻羊從小養到大，但火警太突然，自己就逕自逃生。

警過濾監視器 鄭男離開就起火

沒想到案情到昨急轉直下，警方過濾大樓周遭監視器發現，火警發生前就看到鄭男頻繁出入，在他最後一次離開大樓時就發生大火，認定鄭涉嫌重大，昨將他拘提到案並迅速突破心防。

鄭男供稱，因養羊與積欠房租等問題屢次與女房東起口角，對方要趕他搬走，前天上午又要他搬走，因此挾怨縱火，以打火機到房東堆置雜物的二樓縱火，想要「教訓」一下，沒想到大火一發不可收拾。

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