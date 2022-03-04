大麻界愛馬仕藏水泥柱 三千萬大麻膏闖關現形

大麻膏毒品以塑料袋真空包裝，藏在水泥柱中。 （記者姚介修攝）

2022/03/04 05:30

〔記者姚介修／台北報導〕經過五個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕三名嫌犯，查獲包藏在水泥柱內的五﹒一六九公斤大麻膏。大麻膏在國內極為罕見，號稱是大麻毒品界中的「精品」，同樣的重量，黑市價格是大麻花的三到四倍。

追查5個月逮三嫌 台北關與航警建功

這起大麻膏毒品走私案是在去年十月二十六日快遞進口專區被台北關及航警安檢Ｘ光共同查獲，由於是美國進口水泥柱，包裝非常粗糙，而且Ｘ光顯示內部異常，最後決定以破壞方式打開，經過敲打後，赫然發現內部都是以塑料袋真空包裝，經檢測後確定是國內罕見的二級毒品大麻膏，也被稱為是大麻中的「愛馬仕」，雖然只有五﹒一六九公斤，黑市價近三千萬。

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台北關查獲後，交由航警局刑警大隊持續追查，專案小組歷經五個月的偵蒐及資料分析後，將本案運毒領貨、仲介人及幕後主嫌共三人陸續拘捕到案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，黑市價格為大麻花的三至四倍，含大麻濃度極高之四氫大麻酚（THC），因而會被稱為大麻中的「精品」。

闖關的大麻膏總共五．一六九公斤，黑市價近三千萬。 （記者姚介修攝）

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