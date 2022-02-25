找到假牙未見屍 學霸涉殺嬤無罪

台中地院認為檢方指控阮哲夫（圖中、未戴口罩者）殺阿嬤，全都是「推論」，判決他無罪。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/25 05:30

另涉女大學生失蹤15年案 家屬：怎可能無罪 那我孫女呢？

〔記者張瑞楨、湯世名／綜合報導〕十五年前就讀國立中正大學哲學系的「學霸男」阮哲夫，捲入劉姓同班女友失蹤案，八年後阿嬤也失蹤，阮隨即盜領阿嬤存款與保險金，台中地檢署認定阮男殺害阿嬤，毀屍滅跡後謀財，依殺害直系尊親屬等罪起訴；台中法院認為檢方只是推論，證據只能證明阿嬤失蹤，昨天判阮男殺人無罪，可上訴。

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只認盜領四百萬存款 判三年半

阮男僅承認盜領阿嬤存款四百多萬元與保險金，此部分被依偽造文書、詐欺罪判刑三年六月。

法官判卅六歲阮男（犯偽造有價證券罪被判六年，服刑中）無罪的關鍵是，阿嬤「死不見屍」、採驗阮男住處也沒有阿嬤血跡等證據。至於二○○七年失蹤的劉女，目前仍是懸案。

彰化警方去年接到線報，發現兩件失蹤案「疑犯」都是阮男；阮的父親早逝、母親另組家庭，阿嬤扶養及栽培他就讀台中一中、中正大學，卻無故失蹤，警方去年五月搜索阮男台中市住處，發覺阿嬤假牙藏放在阿公骨灰罈，阿嬤證件藏在天花板，認為阮男於二○一五年四月阿嬤從醫院返家途中，殺害阿嬤後毀屍滅跡，藏好阿嬤假牙和證件，盜領阿嬤存款與保險金花用。

阮男測謊時，對否認殺害阿嬤的反應呈現不實，且波動顯示知道阿嬤死於窒息；阿嬤失蹤前阮男曾上網搜尋「完全失蹤」、「絞肉機」，去年警方搜索前又上網搜尋「連續殺人」、嗜吃人肉的殺人魔「漢尼拔」。

不過台中地院認為被告殺人情節僅屬推論，雖阮男辯詞不一、或是違反事實、違反常理（例如辯稱假牙是別人放入骨灰罈），但現有證據不能認定他殺阿嬤。

劉姓女大生的八十七歲阿嬤獲悉阮男被判無罪時痛哭說：「怎麼可能無罪，我的孫女呢？」她每天期待孫女回來，以淚洗面，連一通電話都沒有。

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