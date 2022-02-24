赴美娶小三生孩子／名醫吳思遠 判賠醫師妻190萬

吳妻上到美國內華達州政府網站查詢，發現夫和陳 女護照拼音一樣的結婚登記，圖為美國內華達州政 府網站。 （記者楊國文翻攝）

2022/02/24 05:30

吳是腫瘤科名醫曾任健保審查委員

〔記者楊國文／台北報導〕放射腫瘤科名醫吳思遠，被同為醫師的吳妻指控，不僅和陳姓小三時常出國偷情，還在美國登記結婚、生子，對兩人求償兩百萬元，雖然吳男及小三均否認，吳並拒絕做親子鑑定，但高等法院認定，吳和陳女確有境外重婚、生子事實，且情節重大，昨判吳和陳女應連帶賠償高達一百九十萬元，還可上訴。

高院︰吳和陳女有重婚、生子事實

吳思遠曾任健保署健保審查委員、台北醫學大學副教授、台北市立萬芳醫院放射腫瘤科主任等職務。

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吳妻具狀指稱，和吳思遠於二○一○年結婚，育有三名子女，但他經常以工作忙碌為由，拒不照顧家庭，曾聽說丈夫和他擔任顧問的生技公司陳姓女醫務管理顧問發生外遇，以出國開會為名偷情，她原本半信半疑，二○一七年十月六日更有人寄送吳男和陳女親密摟抱照、兩人在美國內華達州結婚證書照片給她，她大吃一驚，親自到美國內華達州政府網站查詢，確有與吳男和陳女護照拼音一樣的結婚登記，陳女後來生下一子。

妻指有人寄結婚證書照片給她

吳女指控，吳男和陳女從二○一七年起過從甚密，共八次搭機到日本、美國等地出遊，並要求「一張床」的房間，其中還在美國出遊的二○一七年九月廿七日到內華達州登記結婚。

她提告吳男兩人涉妨害家庭罪，但吳男拒絕做親子鑑定，檢方認定罪證不足，將兩人均不起訴處分；吳女另對吳男、陳女連帶求償兩百萬元。

台北地院認定，吳男和陳女已逾越男女交友分際，侵害吳女配偶權，判應連帶賠償五十萬元，兩造均不服，上訴高等法院。

高等法院審理時，從吳男兩人英文拼音都相同、均來自台灣台北、同時搭機赴美且相鄰而坐等客觀因素，認定兩人確於美國登記結婚，另審酌兩人密切交往、出遊且曾同房而居，吳男是陳女之子的親生父親，昨再判賠一百四十萬元，共應賠償吳妻一百九十萬元。

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