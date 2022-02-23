為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《彰化》「嗶嗶哥」盯飆車 彰139線二月車禍少近6成

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在彰一三九線「死亡彎道」站崗，用路人靠近發現是假人，不禁莞爾。 （警方提供）

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在彰一三九線「死亡彎道」站崗，用路人靠近發現是假人，不禁莞爾。 （警方提供）

    2022/02/23 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一三九線九點二K「死亡彎道」去年發生三件死亡車禍，為避免車禍發生，縣警局交通隊以街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」江敦霖為範本，製作多面人形立牌加入執法行列，二個月來車禍件數由二十一件減為九件，車禍發生率降低五十七%，許多用路人行經該處以為是真人執法，經過時才發現原來是「假人」。

    真假員警路旁執法 有效防飆

    交通隊統計，芬園鄉一三九線大彰路九點二K「死亡彎道」，去年共發生三起死亡車禍，沿線也取締高達一萬五千件交通違規，相關單位除補齊被撞斷的三十九支防撞桿，另在路肩設置紐澤西護欄，交通隊更從去年十二月十日起，每天不定時派兩名員警在彎道兩側定點站崗測速取締，並以交通隊街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」員警江敦霖為範本，製作多面真人尺寸人形立牌的「江敦霖」放在彎道處加入執法行列，期能有效遏止競速、壓車歪風。

    減速效果佳 車禍降為九件

    交通隊統計，「嗶嗶哥」人形立牌與真人警察在九點二K輪流站崗之前二個月，共發生二十一件車禍事故，造成一死、十五傷，設置後二個月共發生九件車禍事故，未造成人員死亡，受傷人數也降至六人，車禍發生率降低五十七%，

    交通隊長林世明指出，多個「江敦霖」同時出現在一三九線九點二K「死亡彎道」路旁，期間有用路人騎機車經過，一度以為是真人警員站崗測照，紛紛放慢車速，靠近一看竟然是個「假人」，不禁莞爾，警方以虛虛實實的作法，果真達到讓用路人減速的效果。

    縣警局長吳坤旭呼籲，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速及壓車行為，才能確保行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播