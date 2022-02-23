《彰化》「嗶嗶哥」盯飆車 彰139線二月車禍少近6成

彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在彰一三九線「死亡彎道」站崗，用路人靠近發現是假人，不禁莞爾。 （警方提供）

2022/02/23 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一三九線九點二K「死亡彎道」去年發生三件死亡車禍，為避免車禍發生，縣警局交通隊以街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」江敦霖為範本，製作多面人形立牌加入執法行列，二個月來車禍件數由二十一件減為九件，車禍發生率降低五十七%，許多用路人行經該處以為是真人執法，經過時才發現原來是「假人」。

真假員警路旁執法 有效防飆

交通隊統計，芬園鄉一三九線大彰路九點二K「死亡彎道」，去年共發生三起死亡車禍，沿線也取締高達一萬五千件交通違規，相關單位除補齊被撞斷的三十九支防撞桿，另在路肩設置紐澤西護欄，交通隊更從去年十二月十日起，每天不定時派兩名員警在彎道兩側定點站崗測速取締，並以交通隊街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」員警江敦霖為範本，製作多面真人尺寸人形立牌的「江敦霖」放在彎道處加入執法行列，期能有效遏止競速、壓車歪風。

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減速效果佳 車禍降為九件

交通隊統計，「嗶嗶哥」人形立牌與真人警察在九點二K輪流站崗之前二個月，共發生二十一件車禍事故，造成一死、十五傷，設置後二個月共發生九件車禍事故，未造成人員死亡，受傷人數也降至六人，車禍發生率降低五十七%，

交通隊長林世明指出，多個「江敦霖」同時出現在一三九線九點二K「死亡彎道」路旁，期間有用路人騎機車經過，一度以為是真人警員站崗測照，紛紛放慢車速，靠近一看竟然是個「假人」，不禁莞爾，警方以虛虛實實的作法，果真達到讓用路人減速的效果。

縣警局長吳坤旭呼籲，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速及壓車行為，才能確保行車安全。

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