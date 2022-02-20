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    司法話題》律師法新制兩年／95名律師受懲 檢：影印卷宗成串證利器

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    2022/02/20 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「律師法」前年一月十五日修正實施後滿兩年，根據一項律師懲戒結果統計，新法上路二年來，有九十五名律師違反律師法，其中以利用檢方偵查中的閱卷機會，協助被告串證案件最多。

    協助被告串證案件最多

    法務部律師查詢系統公告律師懲戒結果，新版「律師法」上路後，有九十五名律師遭移送懲戒，有的被停職，有的被要求上律師倫理課程，懲戒處分最重的是除名；除名律師是凃錦樹與吳佑民二人，分別是捲入吸金和掏空公司案被判刑確定。

    一名資深檢察官說，要辦到律師洩密很難，大多是在搜索到被告手機、電腦後發現其他共犯的警詢偵查筆錄，才回追到洩密律師，在此之前，很多洩密證據早就被銷毀；他直指，被查到的只是極少數，「若每個都查到的話，九百五十個都不止」。

    資深檢察官說，九成以上的案件是在檢方聲請羈押時洩密，而以往羈押程序中的律師和被告限制閱卷；大法官解釋後，為保障被告防禦權，樹立了律師閱卷權，但未指明要給律師「影印卷宗」。

    然而刑事訴訟法修法讓律師影印卷宗，如此把檢方偵辦的機密卷宗影印走了，到處傳給共犯，成了串證滅證最佳工具，如此還有什麼偵查不公開可言。

    檢方認為，釜底抽薪只有修法，讓律師仍可以閱覽、抄錄重點，但不能影印卷宗、攝影。

    檢方建議可閱覽、禁影印

    全律會：不能因噎廢食

    全國律師聯合會理事長陳彥希則認為，只能速記，不能影印拍照，遇案件卷宗很多，時間會拉得很長，如此對被告人權戕害甚重，不能因少數律師洩密就因噎廢食。

    北律：懲戒系統發揮功能

    台北律師公會前理事長、現任常務理事尤伯祥說，法官法實施後，被評鑑的法官人數也增加，同樣的，全台有一萬多名執業律師，樹大必有枯枝，一定會有專業倫理不及格的人要被糾正，顯見懲戒系統發揮作用，應該正面看待；不少案件是地方公會移送律懲會，也顯見地方公會逐漸發揮功能，為維護律師專業紀律努力。

    陳彥希認為可透過在職教育訓練，把懲戒案例分享給其他律師，以及加強倫理規範課程。

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