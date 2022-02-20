陳聿琦 有意政壇更上層樓

彰化伸港鄉民代表陳聿琦，個性活潑，在地方社團非常活躍，有意參選縣議員或伸港鄉長。 （取自陳聿琦臉書）

2022/02/20 05:30

個性活潑 活躍地方社團

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化伸港鄉民代表陳聿琦，被建商女董座指控脫光光視訊「撩夫」，彰化地院判陳女應賠償廿五萬元。國民黨籍的陳聿琦在地方相當活耀，有意在今年更上一層樓，角逐伸港鄉長或縣議員，此次事件是否會牽動年底地方選情，甚受地方高度矚目。

牽動地方選情

陳聿琦曾任前立法委員林滄敏的國會助理，是彰化縣伸港鄉青溪婦女協會第一、二屆理事長，四年前首次投入選戰，即當選伸港鄉代表，她個性活潑，在地方社團非常活躍，也因外交手腕好，打出知名度後，計畫擴大政治領域，有意參選縣議員或伸港鄉長。

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看如何扭轉形象

對於這次風波，雖有人認為是陳女的負面訊息，不過也有地方人士認為，陳聿琦歷經此事，確會成為鄉親的話題焦點，但也因此會有更多人認識她，累積更大聲量，她的政治前景如何，就看她未來如何扭轉形象。

至於「被撩的」李男，和妻子經營建設公司，他們從彰化和美、伸港地區起家，推案模式採取「先建後售」，符合當地鄉親「眼見為憑」的買屋特性，地方對李妻的生意頭腦十分推崇。

李妻出身和美望族，做事穩紮穩打，貴氣打扮讓人印象深刻，而李男在地方社團也非常活躍，公司近年來建案越推越大。

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