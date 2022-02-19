三發地產奪產亂鬥／搜出藏2.2億現金 夫妻互控掏空公司

三發地產前年爆發家族奪產疑雲，時任董事長鍾俊榮與妻子互控掏空公司，檢調前天發動搜索，在相關處所和辦公室搜扣現金2.2億元。（讀者提供）

2022/02/19 05:30

曾遭妻兒強制送醫

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上市公司三發地產前年爆發家族奪產疑雲，時任董事長鍾俊榮，一度遭妻兒以「精神有狀況」為由，報警將他強制送醫，鍾出院後向高雄地檢署檢舉，妻子楊女掏空公司大筆資產，檢調立案偵查，前天發動搜索，在三發公司辦公室、相關人處所查扣二．二億元可疑現金。

檢調初步追查，三發有三億多元的資金有異，但鍾、楊應訊時互咬，指控是對方以假交易手法從三發公司將巨額資金洗出來；檢調認為雙方證詞均有疑點待釐清，訊後諭知楊女三百萬、鍾男兩百萬元交保。

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夫妻共五百萬交保

二○二○年二月，三發地產董座鍾俊榮，認為公司帳務有兩百多億元不清，還被配合廠商指控積欠一．五億元，但妻子楊女與兒子以「精神有狀況」為由，報警將他強制送醫。鍾住院十天出院，發覺自己座車被安裝GPS追蹤器，辦公室冷氣孔也有密錄器，懷疑妻兒設局，想趁他住院時，侵吞他一手打造的事業王國。

鍾男前年四月向檢方檢舉，指楊女成立三家虛設代銷公司，以假交易方式將三發地產推出的「總裁行館」、「三智富」、「三友富」和「三發匯世界」等建案，交給三家代銷公司包銷，實際卻是三發公司人員自己銷售建案；楊女等人以此手法從公司洗錢三億多元，進到自己私人帳戶。

追誰是掏空主使者

南檢前天指揮調查局高雄市調處和北機、南機站人員，前往三發公司及鍾男、楊女等人住處搜索，在相關辦公室和住家等處搜扣二點二億元現金，並帶回公司會計等多人訊問；鍾、楊應訊時，互指是對方授意成立虛設代銷公司。

三發地產前年爆發家族奪產疑雲，時任董事長鍾俊榮與妻子互控掏空公司，檢調前天發動搜索，在相關處所和辦公室搜扣現金2.2億元。（讀者提供）

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