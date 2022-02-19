盜賣千噸糧 六甲農會總幹事收押

台南六甲區農會總幹事許書豪，涉以魚目混珠等手法盜賣公糧，聲押獲准。（取自許書豪臉書）

2022/02/19 05:30

〔記者王捷、楊媛婷／綜合報導〕政府向農民收購的稻穀，存放在各地農會倉庫，台南市六甲區農會總幹事許書豪，竟涉以魚目混珠手法盜賣公糧！許男趁著拆開米袋分級時，偷挖走優良稻穀，改摻入劣穀，再把優穀賣給碾米廠，盜賣量高達一三○二公噸；檢廉前天拘提許男，認定不法獲利兩千多萬元，將許男、碾米業者等五人聲押獲准。

許書豪公糧低賣 A了2千多萬

農糧署表示，南區分署去年十月稽核查驗時發現該農會公糧有被移動、套換及短少情況，主動移請偵辦。一名倉管員隨即向法務部廉政署南部地區調查組自首，台南地檢署由檢察官蔡百達指揮，依貪污治罪條例的侵占公有財物及故買贓物罪方向擴大偵辦。

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檢廉追查，許男將存放時間較短的優穀挖出一部分，混入存放時間較長的劣穀；等優穀盜出約二、三十公噸，就以低於市場價的每噸一萬五千到一萬八千元價格，整批賣給特定碾米廠。

分批賣碾米廠 連業者5人都押

檢廉從去年十一月起，共發動五波搜索，涉案碾米廠負責人到案時，辯稱不知道農會釋出的稻穀有弊；但檢方認為，業者低價收購優穀，不可能不知情，以有串證之虞將許男和四名業者聲押獲准。

現年五十歲的許書豪，已當了三任農會總幹事；有民營糧商指出，早年稻穀市場波動大，讓盜賣公糧有可乘之機，近些年稻價漲跌不大，傳出盜換公糧出售情事，讓人難以理解。

公糧制度是保障農民若收成多餘稻穀，政府為免穀賤傷農，會收購為公糧，檢查剛採收的濕穀品質及含水量，符合優穀條件後才烘乾，裝進專用袋存放，不同期別公糧各自堆放，註明收購期別和設下防偽線，不定期鑽探採樣、稽查存放數量。

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