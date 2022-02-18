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    路面突起害女摔車腦傷 國賠2536萬

    羅女發生車禍的現場。（桃園市養工處提供）

    羅女發生車禍的現場。（桃園市養工處提供）

    2022/02/18 05:30

    〔記者張文川、謝武雄／綜合報導〕桃園市某護校廿二歲羅姓女學生，四年前騎機車經過龍潭區楊銅路，撞擊路面邊線內側一個長一點四公尺、高六公分的突起，摔車致腦部重創，導致失語症、認知障礙，勞動力減損百分之百，終身無法自理生活與工作，須由人全日照護，父母代她訴請國賠二九八七萬餘元；一審桃園地院判桃園市府養工處應賠償二四八七萬餘元，二審高院改判應賠二五三六萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案確定。

    羅女與父母指控，二○一八年十一月廿一日下午四時許，羅女騎車沿楊銅路往楊梅，柏油路面卻出現一條高達六公分的突起，現場沒有任何防護措施、警告標示，羅女因路面高低落差而摔車重傷，造成顱內出血、水腦症，經治療仍腦部重創，罹患失語症及認知、吞嚥障礙，失去工作與自理能力，已由法院宣告為受監護人，家屬認為養工處的養護過失造成不幸，羅女求償二五八七萬餘元，父母各求償二百萬元精神慰撫金。

    桃園市養工處答辯，羅女當時超速，路面也有畫設雙黃線禁止超車，羅女卻未保持適當距離試圖超車，重心不穩以致此事故，騎在她後方的幾輛機車都安全通過，可見路面高低落差與羅女摔車沒有因果關係，主張羅女應自負九成過失責任。

    桃園地院調查，案發地點是左向彎道，路面高低落差達六公分，確實不平整，現場確未擺設警語、標示或防護設施，有可能導致騎士摔車，事後養工處已將路面鋪平，足證案發前的道路管理維護有疏失；監視畫面顯示羅女並未超車，且有先按煞車再左傾，摔車點位於車道內，不採信養工處辯詞，認定羅女沒有過失。

    二審高院仍認定羅女沒有過失，應由養工處負起全部過失責任，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴確定。

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