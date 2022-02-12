DIY護欄 6月娃墜床縫夾亡

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2022/02/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市廿二歲的梁姓單親媽媽，前天將六個月大的女嬰放在雙人床上，自己躺在一旁小憩片刻卻睡著，女嬰疑因翻身，滾落床與防止墜落的木質護欄之間，遭不牢固的護欄夾住，阿嬤發現時，女嬰已沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，警方昨報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，不排除女嬰是遭夾住或悶住而窒息，預計下週解剖女嬰遺體，並釐清女嬰母親是否涉及過失。

女嬰來自單親家庭，由梁姓媽媽負責照顧，梁女還有一個五歲大的兒子，梁女和兩名子女與自己的媽媽同住。

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本月十日中午十二點多，梁女到房間餵完奶後，將女嬰安置在雙人床，自己因太過疲倦而躺下休息，原本只想小憩片刻卻睡著，直到同住的阿嬤於下午一點進房查看，發現女嬰不知為何原因，滾落到床與隔板之間並遭夾住，緊急將她抱出，但已無呼吸心跳，打一一九報案送醫，經急救仍於下午近兩點不治，梁女、阿嬤得知噩耗，傷心欲絕。

木板簡單釘 沒十分牢靠

據悉，女嬰睡的雙人床高度約及膝，一側緊靠在牆邊，另一側及下方架設的防墜護欄，並非市售的床邊護欄，而是以一般木板來取代，並簡單釘在床邊，避免小孩翻身發生墜落意外，護欄雖有固定住，但沒有十分牢靠，木板旁還擺放生活雜物協助固定。

當時女嬰睡在外側，梁女睡在靠牆邊，檢警不排除女嬰可能翻身滾至床邊，加上護欄並不牢固，因此被夾在床與護欄間，並造成窒息，也不排除是女嬰的口鼻被悶住，沒及時被大人發現救援導致不幸，檢察官、法醫昨完成相驗，預計下週解剖女嬰遺體，調查死因並釐清意外發生原因。

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