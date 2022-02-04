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    忘鎖車門36萬年終獎金被偷 賊玩刮刮樂落網

    警方起出三十多萬贓款。 （記者吳昇儒翻攝）

    警方起出三十多萬贓款。 （記者吳昇儒翻攝）

    2022/02/04 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕住在新北市的王姓男子，除夕夜當天高高興興地領到三十六萬元年終獎金，從五股的公司開車返回汐止住家吃年夜飯，團圓飯快吃完時才想起整筆獎金放在車上忘記拿，急忙回車上拿取時，驚覺已被偷走；警方獲報追查賊蹤，一路追到一家彩券行，發覺小偷正興奮地拿偷來的錢買來多張刮刮樂忙著刮，當場將人逮捕，雖已刮掉數萬元，但成功追回多數失款。

    警方三小時就破案逮人，王男表示很感謝警方幫忙找回獎金。

    男將現金放在車上忘記拿

    王男於除夕夜當晚八時打一一○報案表示，他將汽車停在新北市汐止區茄苳路，離開時忘記鎖門，後來才想起獎金還放在車內排檔旁置物格，回車上拿取時，錢已不翼而飛。

    汐止警分局員警到場採證及調閱監視器，鎖定李男涉嫌，循線追到大同路三段一家彩券行，逮捕正忙著玩刮刮樂的李男。據悉，李男有刮中一些小獎，當場兌換後繼續刮，被捕時已花掉五萬多元。

    警3小時逮人 追回贓款

    李落網後表示，常有粗心駕駛人忘記鎖車門，所以他隨機找路邊車輛試試看，沒想到一舉偷到三十六萬元，認為自己「出運」了，便拿著錢買刮刮樂「拼一把」，沒想到才三小時就被逮。警方詢後依竊盜罪將年已七旬的李男移送法辦。

    警方在彩券行逮獲竊賊李男送辦。 （記者吳昇儒翻攝）

    警方在彩券行逮獲竊賊李男送辦。 （記者吳昇儒翻攝）

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