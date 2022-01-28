司法話題》殺警、挖眼案均適用新制

精障男攻擊超商女店員挖眼事件，再度引起社會討論精障犯罪者監護治療的相關議題。（取自爆料公社）

2022/01/28 05:30

新增監護多元化 防「關終身」

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院昨三讀通過刑法及刑事訴訟法修正案，精障犯在判決確定前若有再犯之虞，可透過「暫行安置」先入醫療院所接受治療，嘉義殺警及屏東挖眼等精障被告，均適用新制；判決確定後，病況若未改善，可依監護新制治療至好轉為止，另新增監護手段，由輕到重彈性交叉運用。

過去法制規定，必須在判決確定「後」才能命被告接受監護處分，導致精障犯在偵審期間仍可在外趴趴走；未來有了暫行安置制度，檢察官偵查中若認為被告辨識能力降低、有再犯或傷人之虞、具急迫性，可向法院聲請裁定安置被告，也就是強制住院治療；法官審理中亦可依職權自為裁定。

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為免有人刻意「裝瘋」以利滅證，檢察官若發現被告住院期間有串、滅證可能，還可採取限制、扣押或其他必要緊急處分，以保全證據，最長七日，無次數限制，但須報請法院核准。除檢察官有權聲請撤銷暫行安置，被告、律師、輔佐人亦可向法院聲請。

法務部統計，目前一年約有兩百名被告接受監護處分，多數治療年數約兩到三年，因此新制上路後，發生「關終身」極端狀況的機率不高。惟為了避免出現「終生監禁」，保安處分執行法也新增監護的多元化手段，除令入適當處所治療與監視，檢察官還可視被告情況，比如危害性不高者，可命其居家治療或定期回診，也可命其住在一般醫院的精神病房；倘若危害性較高，則須管束自由，各種手段可視被告病情交叉替換。

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