司法話題》衛福部：總算有法源留人

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中。（資料照）

2022/01/28 05:30

以前明知會傷人 不得不放…

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院昨對精神障礙犯罪者的監護制度修正完成三讀立法，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，這給了極端狀況精障者的監護處分有了法源依據，「有些病患明明知道放回社區會危害鄉里，但沒有法源之前只能放回去，果不其然，一回社區就出事。」

諶立中說，一些病況嚴重者，醫護人員或社工明明知道病患回社區會傷人，卻不得不放，通過修法後，針對極少數極端狀況的精神病患，未來每年審核機制可確保將這些病患留住，家人也得付錢，不會是「無上限監護」。

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監護這些病患的醫院也有苦處，諶立中說，現在約有二百多名個案仍在醫院監護，分散在全台不同醫院，這些病患多數和暴力相關，醫院不時會發生被病患放火、攻擊醫護和工作人員等困難情況。

諶立中指出，修法目的在於確保社會安全，除了精障治療，還有矯治功能等，可說是醫療中的一項次專科，必須將現有醫療人員另外訓練成適合此領域的專業人員，將會是一大任務。

他舉例，現在醫療人員對這些病患做的是治療其行為上的問題，例如控制幻聽、幻想，如果回歸社區，相關治療就沒了，加上會碰到一些有不良行為和暴力問題的病患，這些都很難處理。

他表示，大部分國家都採取對精障者監護處分可延長、無限制次數的作法，關鍵在於要有嚴格的審核機制，若沒有機制就恐被濫用。

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