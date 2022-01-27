看錯導航橫跨4線道 大逆向撞死騎士

行車紀錄器顯示，伍姓女子駕駛的白色休旅車，橫跨四線道，逆向開在環東大道上，將22歲劉姓重機騎士撞落橋下亡。（記者鄭景議翻攝）

2022/01/27 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區環東大道二十五日晚間十時五十分發生一起嚴重車禍，四十一歲伍姓女子駕駛白色休旅車要返家時，竟疑似看錯導航指示，逆向開上環東大道，撞上二十二歲劉男所駕駛的黃牌重機，劉男從高架橋上墜落十樓高地面，送醫時四肢嚴重變形，急救後宣告不治，伍女也被依過失傷害致死罪法辦。

當時白休旅車上有包含伍女在內四人，其餘三人是伍女的姪女、兒子，四人來台北遊玩，正要回宜蘭，當時伍女的車從環東大道往南港的方向行駛，到了舊宗路匝道口，竟往左橫切逆向開上環東大道往內湖的車道。

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女駕駛稱路太多條 開上去才知走錯

警方調查，儘管伍女左側車道不斷有車經過，路面上也有行車方向標誌，伍女仍直到車禍前都持續逆向行駛；伍女表示，他們四人對路況不熟，她遵照導航指示走，但那邊的路太多條，她不確定導航要她走哪一條，可能因此走錯，開上去後有發現逆向，擔心迴轉危險，所以先慢慢繼續開，不料還是撞上機車騎士。

發現逆向怕迴轉危險 硬著頭皮往前

車禍瞬間，伍女為了閃避車輛，緊急打方向盤往左試圖迴避，仍先撞上由四十九歲高男所駕駛的休旅車右側後照鏡，接著正面撞上劉男駕駛的黃牌重機，劉男當場飛落高架橋，墜落約十層樓高的地面，送醫後不幸身亡。

「下班要回家了」成枉死重機男遺言

劉男家住新北中和，在北市南港從事餐飲業，當時正下班返家，下班前還傳了一封簡訊給女友，寫著「下班了！要回家了」，卻成為給女友最後的一句話；得知意外發生後，女友也趕到醫院，想見男友最後一面，遺憾卻是天人永隔。

警方進行酒測，發現三名駕駛都沒有酒駕，由於伍女逆向行駛，處新台幣六百到一千八罰鍰，全案依過失傷人致死罪移送。

行車紀錄器顯示，伍姓女子駕駛的白色休旅車，橫跨四線道，逆向開在環東大道上。（圖取自Google Map）

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