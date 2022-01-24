詐騙新招／掰下單失敗 騙賣家掃碼填卡號盜刷

被害人被騙掃描QRCODE與假客服連線。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/24 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路詐騙又有新手法，這次騙徒不當賣家當買家！新北市三十歲王姓女子從事網拍，接到買家訊息欲向她購買包包，卻稱系統異常無法下標，隨後跳出一組QRCODE連結到客服網頁，通知王女必須掃碼完成驗證，買家才能在平台下單購物，王女掃描連結後，被要求填入電話、信用卡號等個資，最後王女複查金融卡帳戶餘額，發現已遭扣款新台幣二萬三千元，才知遇詐。

刑事警察局統計，去年假網拍（含一般購物）受理件數達五六六七件，占全般詐欺比例二二‧八一％，財損金額逾新台幣三億元，以往假網拍詐騙手法，歹徒均喬裝賣家，在一頁式廣告、社交平台張貼不實商品廣告，吸引消費者下單購買；近期卻發現歹徒角色互換，搖身變為網拍買家，潛伏在拍賣平台，佯稱欲購物卻無法下單，聯手假客服誘騙賣家掃QRCODE填寫信用卡號，盜刷賣家信用卡。

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警方指出，另名桃園市三十歲蕭姓男子，日前也是接到陌生買家訊息，稱欲購買平台貨品，卻結帳失敗，提供蕭男平台一組客服QRCODE，請蕭男掃描向客服聯繫；客服告知蕭男必先點入一網址綁定信用卡，線上「試刷」四七五○元確認蕭男真為平台賣家本人，才能開通買賣平台商品。

蕭男按客服說詞刷卡後，即聯絡買家購買，這時買家卻又指蕭男沒有「激活」賣場保障，導致買家的資金被凍結，再請蕭男向客服確認，此時客服又告知，欲解凍買家凍結資金，需墊付一萬四二九八元手續費，並以認證過期為由，請蕭男刷四萬二八九四元。

後來蕭男詢問客服，何時可以退回所有款項？客服竟又請蕭男提供另張信用卡再刷一萬四二九八元「完成手續」費用，並承諾於當晚十一時全數退還款項，等到蕭男再也聯繫不上對方，才求助警方，前後損失七萬六二四○元。

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